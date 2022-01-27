https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/abukhba-o-vrachakh-detskoy-polikliniki-sukhuma-rabotayut-v-bolshom-napryazhenii-1037318240.html

Абухба о врачах детской поликлиники Сухума: работают в большом напряжении

Абухба о врачах детской поликлиники Сухума: работают в большом напряжении

Увеличилось ли количество обращений за медицинский помощью среди детского населения в связи с распространением в Абхазии омикрон-штамма, есть ли особенности... 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T17:40+0300

2022-01-27T17:40+0300

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Абухба об эпидситуации среди детей в Сухуме: все говорит, что мы имеем дело с "омикроном" Абухба об эпидситуации среди детей в Сухуме: все говорит, что мы имеем дело с "омикроном"

Анализируя ситуацию по детской поликлинике, Абухба отметила, что идет резкий подъем заболеваемости по COVID и по ОРЗ. Если дежурные бригады в начале января отмечали единичные случаи ПЦР-положительных детей, уже с 24 января картина совсем другая, сказала главврач Сухумской детской поликлиники."Наши сотрудники работают в большом напряжении, ведь они принимают детей не только Сухума, к нам ездят из Синопа, Агудзеры и из других районов. Мы не только берем ПЦР мазки, доктор осматривает и дает назначение", - сказала Абухба.Главврача отметила, что если проанализировать эпидпроцесс, то все говорит о том, что мы имеем дело с омикроном."Во-первых, очень большая контагиозность, то есть идет большое распространение заражений, во-вторых, охват детского населения большой и протекает не очень тяжело. Мы не сталкивались с тем, чтобы течение осложнялось", - заверила Абухба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле

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дети, коронавирусы, подкасты коронавирус, аудио