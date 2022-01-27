https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/abukhba-o-vrachakh-detskoy-polikliniki-sukhuma-rabotayut-v-bolshom-napryazhenii-1037318240.html
Абухба о врачах детской поликлиники Сухума: работают в большом напряжении
Абухба о врачах детской поликлиники Сухума: работают в большом напряжении
Увеличилось ли количество обращений за медицинский помощью среди детского населения в связи с распространением в Абхазии омикрон-штамма, есть ли особенности... 27.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-27T17:40+0300
2022-01-27T17:40+0300
2022-01-27T17:45+0300
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Абухба об эпидситуации среди детей в Сухуме: все говорит, что мы имеем дело с "омикроном"
Абухба об эпидситуации среди детей в Сухуме: все говорит, что мы имеем дело с "омикроном"
Анализируя ситуацию по детской поликлинике, Абухба отметила, что идет резкий подъем заболеваемости по COVID и по ОРЗ. Если дежурные бригады в начале января отмечали единичные случаи ПЦР-положительных детей, уже с 24 января картина совсем другая, сказала главврач Сухумской детской поликлиники."Наши сотрудники работают в большом напряжении, ведь они принимают детей не только Сухума, к нам ездят из Синопа, Агудзеры и из других районов. Мы не только берем ПЦР мазки, доктор осматривает и дает назначение", - сказала Абухба.Главврача отметила, что если проанализировать эпидпроцесс, то все говорит о том, что мы имеем дело с омикроном."Во-первых, очень большая контагиозность, то есть идет большое распространение заражений, во-вторых, охват детского населения большой и протекает не очень тяжело. Мы не сталкивались с тем, чтобы течение осложнялось", - заверила Абухба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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дети, коронавирусы, подкасты коронавирус, аудио
Абухба о врачах детской поликлиники Сухума: работают в большом напряжении
17:40 27.01.2022 (обновлено: 17:45 27.01.2022)
Увеличилось ли количество обращений за медицинский помощью среди детского населения в связи с распространением в Абхазии омикрон-штамма, есть ли особенности течения заболевания, в эфире радио Sputnik рассказала, главврач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба.
Анализируя ситуацию по детской поликлинике, Абухба отметила, что идет резкий подъем заболеваемости по COVID и по ОРЗ. Если дежурные бригады в начале января отмечали единичные случаи ПЦР-положительных детей, уже с 24 января картина совсем другая, сказала главврач Сухумской детской поликлиники.
"Наши сотрудники работают в большом напряжении, ведь они принимают детей не только Сухума, к нам ездят из Синопа, Агудзеры и из других районов. Мы не только берем ПЦР мазки, доктор осматривает и дает назначение", - сказала Абухба.
Главврача отметила, что если проанализировать эпидпроцесс, то все говорит о том, что мы имеем дело с омикроном.
"Во-первых, очень большая контагиозность, то есть идет большое распространение заражений, во-вторых, охват детского населения большой и протекает не очень тяжело. Мы не сталкивались с тем, чтобы течение осложнялось", - заверила Абухба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле