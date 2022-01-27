https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/bolee-600-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-1037323248.html

Более 600 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Более 600 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 42065 человек. Зарегистрировано 590 летальных случаев. Выздоровели 36063... 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T23:48+0300

2022-01-27T23:48+0300

2022-01-28T00:02+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

медицина

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 607 человек из 1169 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 76 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 59 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ – 23, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19