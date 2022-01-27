https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/bolee-600-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-1037323248.html
Более 600 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Более 600 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 42065 человек. Зарегистрировано 590 летальных случаев. Выздоровели 36063... 27.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-27T23:48+0300
2022-01-27T23:48+0300
2022-01-28T00:02+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
абхазия
медицина
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/09/1033384988_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_f7c360ca9fc3a1435f54bc1c9ba83cb9.jpg
СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 607 человек из 1169 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 76 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 59 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ – 23, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/09/1033384988_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_999fd091af05a4c3093945013de3452f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19
Более 600 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
23:48 27.01.2022 (обновлено: 00:02 28.01.2022)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 42065 человек. Зарегистрировано 590 летальных случаев. Выздоровели 36063 человека.
СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 607 человек из 1169 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 76 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 59 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ – 23, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов.