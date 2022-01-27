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Два моста восстановят между несколькими селами Гудаутского района
Два моста восстановят между несколькими селами Гудаутского района
Около 15 лет назад течением реки были повреждены два строящихся моста в селах Гудаутского района. 27.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-27T09:45+0300
2022-01-27T10:07+0300
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Два автомобильных моста, соединяющих села Мюссар и Мгудзырхуа, а также Мюссеру и Амбара восстановят в Гудаутском районе, рассказал корреспонденту Sputnik глава села Мюссера Шарах Жиба."Их смыло течением реки 15 лет назад, и мы построили временные мосты из шпал, по которым не мог передвигаться грузовой транспорт. Большегрузы попадали к нам в села вброд реки. Сейчас ведутся работы по строительству одного моста за счет организации ООН Hallo Trust, а второй мост – за счет совместных средств, трудов администрации района и села", - отметил он.Мосты в длину по 12 и девять метров, уточнил Жиба и добавил, что также проведены укрепительные работы грунта путем заливки бетона и установки бетонных плит. Для одного из мостов каркас конструкции был подарен Мюссере руководством села Бармыш.По словам Жиба, эти работы планируют завершить до начала лета 2022 года, если позволят погодные условия.
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экономика, общество, гудаутский район, абхазия

Два моста восстановят между несколькими селами Гудаутского района

09:45 27.01.2022 (обновлено: 10:07 27.01.2022)
© Foto / facebook / Администрация Гудаутского районаРаботы по восстановлению двух автомобильных мостов в посёлке Мюссера
Работы по восстановлению двух автомобильных мостов в посёлке Мюссера - Sputnik Абхазия, 1920, 27.01.2022
© Foto / facebook / Администрация Гудаутского района
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Около 15 лет назад течением реки были повреждены два строящихся моста в селах Гудаутского района.
СУХУМ, 27 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Два автомобильных моста, соединяющих села Мюссар и Мгудзырхуа, а также Мюссеру и Амбара восстановят в Гудаутском районе, рассказал корреспонденту Sputnik глава села Мюссера Шарах Жиба.
"Их смыло течением реки 15 лет назад, и мы построили временные мосты из шпал, по которым не мог передвигаться грузовой транспорт. Большегрузы попадали к нам в села вброд реки. Сейчас ведутся работы по строительству одного моста за счет организации ООН Hallo Trust, а второй мост – за счет совместных средств, трудов администрации района и села", - отметил он.
© Foto / facebook / Администрация Гудаутского районаРаботы по восстановлению двух автомобильных мостов в посёлке Мюссера
Работы по восстановлению двух автомобильных мостов в посёлке Мюссера - Sputnik Абхазия, 1920, 27.01.2022
Работы по восстановлению двух автомобильных мостов в посёлке Мюссера
© Foto / facebook / Администрация Гудаутского района
Мосты в длину по 12 и девять метров, уточнил Жиба и добавил, что также проведены укрепительные работы грунта путем заливки бетона и установки бетонных плит.
© Foto / facebook / Администрация Гудаутского районаРаботы по восстановлению двух автомобильных мостов в посёлке Мюссера
Работы по восстановлению двух автомобильных мостов в посёлке Мюссера - Sputnik Абхазия, 1920, 27.01.2022
Работы по восстановлению двух автомобильных мостов в посёлке Мюссера
© Foto / facebook / Администрация Гудаутского района
Для одного из мостов каркас конструкции был подарен Мюссере руководством села Бармыш.
По словам Жиба, эти работы планируют завершить до начала лета 2022 года, если позволят погодные условия.
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