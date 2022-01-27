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Два моста восстановят между несколькими селами Гудаутского района
09:45 27.01.2022 (обновлено: 10:07 27.01.2022)
© Foto / facebook / Администрация Гудаутского районаРаботы по восстановлению двух автомобильных мостов в посёлке Мюссера
Около 15 лет назад течением реки были повреждены два строящихся моста в селах Гудаутского района.
СУХУМ, 27 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Два автомобильных моста, соединяющих села Мюссар и Мгудзырхуа, а также Мюссеру и Амбара восстановят в Гудаутском районе, рассказал корреспонденту Sputnik глава села Мюссера Шарах Жиба.
"Их смыло течением реки 15 лет назад, и мы построили временные мосты из шпал, по которым не мог передвигаться грузовой транспорт. Большегрузы попадали к нам в села вброд реки. Сейчас ведутся работы по строительству одного моста за счет организации ООН Hallo Trust, а второй мост – за счет совместных средств, трудов администрации района и села", - отметил он.
© Foto / facebook / Администрация Гудаутского районаРаботы по восстановлению двух автомобильных мостов в посёлке Мюссера
Работы по восстановлению двух автомобильных мостов в посёлке Мюссера
Мосты в длину по 12 и девять метров, уточнил Жиба и добавил, что также проведены укрепительные работы грунта путем заливки бетона и установки бетонных плит.
© Foto / facebook / Администрация Гудаутского районаРаботы по восстановлению двух автомобильных мостов в посёлке Мюссера
Работы по восстановлению двух автомобильных мостов в посёлке Мюссера
Для одного из мостов каркас конструкции был подарен Мюссере руководством села Бармыш.
По словам Жиба, эти работы планируют завершить до начала лета 2022 года, если позволят погодные условия.