https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/glavnyy-chetverg-dochiya-o-znachenii-novoy-bolnitsy-v-tkuarchale-dlya-vostochnoy-abkhazii-1037313046.html
Главный четверг: Дочия о значении новой больницы в Ткуарчале для восточной Абхазии
Главный четверг: Дочия о значении новой больницы в Ткуарчале для восточной Абхазии
О значении открытия нового здания Центральной районной больницы в Ткуарчале, как это событие может снять частично проблемы трудоустройства и оттока местного... 27.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-27T14:24+0300
2022-01-27T14:24+0300
2022-01-27T16:28+0300
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главный четверг
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Главный четверг: Дочия о значении больницы в Ткуарчале для восточной Абхазии
Главный четверг: Дочия о значении больницы в Ткуарчале для восточной Абхазии
Центральная районная больница в Ткуарчале была открыта в конце 2021. Строительство больницы осуществлялось в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Работы начались в 2017 году и должны были завершиться в ноябре 2019 года. Однако строительство затянулось. И вот в конце 2021 года, наконец, лечебного учреждение ввели в эксплуатацию, также впервые за последние 20 лет в Ткуарчале появилась станция скорой помощи.По словам Главы ткуарчалского района горожане долго ждали этого события и очень рады, что за медицинской помощью не надо выезжать за пределы района."Больница играет важнейшую роль не только для района, но и для близлежащих городов. Теперь за помощью не надо ехать в столицу. Здесь есть квалифицированные кадры, оборудование, для оказания медицинской помощи", - подчеркнул Дочия.Глава района сказал, что существующую кадровую проблему намерены решать с помощью приглашенных специалистов, которые будут вести прием пациентов из других городов. Дочия отметил, что желающим работать в больнице готовы предоставить и жилье.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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ткуарчальский район, главный четверг, аудио
Главный четверг: Дочия о значении новой больницы в Ткуарчале для восточной Абхазии
14:24 27.01.2022 (обновлено: 16:28 27.01.2022)
О значении открытия нового здания Центральной районной больницы в Ткуарчале, как это событие может снять частично проблемы трудоустройства и оттока местного населения, в эфире радио Sputnik рассказал, глава Ткуарчалского района Исидор Дочия.
Центральная районная больница в Ткуарчале была открыта в конце 2021. Строительство больницы осуществлялось в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Работы начались в 2017 году и должны были завершиться в ноябре 2019 года. Однако строительство затянулось. И вот в конце 2021 года, наконец, лечебного учреждение ввели в эксплуатацию, также впервые за последние 20 лет в Ткуарчале появилась станция скорой помощи.
По словам Главы ткуарчалского района горожане долго ждали этого события и очень рады, что за медицинской помощью не надо выезжать за пределы района.
"Больница играет важнейшую роль не только для района, но и для близлежащих городов. Теперь за помощью не надо ехать в столицу. Здесь есть квалифицированные кадры, оборудование, для оказания медицинской помощи", - подчеркнул Дочия.
Глава района сказал, что существующую кадровую проблему намерены решать с помощью приглашенных специалистов, которые будут вести прием пациентов из других городов. Дочия отметил, что желающим работать в больнице готовы предоставить и жилье.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.