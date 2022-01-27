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https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/kabmin-abkhazii-utverdil-protivotuberkuleznuyu-programmu-na-2022-god-1037313612.html
Бюджет противотуберкулезной программы на 2022 год составит 7 млн. руб.
Бюджет противотуберкулезной программы на 2022 год составит 7 млн. руб.
В прошлом году показатели заболеваемости туберкулезом в стране снизились по сравнению с 2020 годом. 27.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-27T13:14+0300
2022-01-27T13:39+0300
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абхазия
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туберкулез
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Кабинет министров Абхазии утвердил целевую программу на 2022 год по совершенствованию противотуберкулезной помощи населению на 7 млн. руб.Заседание Правительства проходило в четверг 27 января. Программу представил министр здравоохранения Эдуард Бутба. Финансирование программы идет за счет средств республиканского бюджета в размере 7 млн. руб.Бюджет программы распределен следующим образом:Задачи программы: Противотуберкулезная сеть республики состоит из республиканского диспансера со стационаром, 8 амбулаторных пунктов: Галского, Очамчырского, Ткуарчалского, Гулрыпшского, двух Сухумских, Гудаутского и Гагрского.По данным министра здравоохранения, в 2020 году туберкулезом в республике болело 183 человека, а в 2021 - 149 человек.
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абхазия, медицина, туберкулез, кабинет министров абхазии

Бюджет противотуберкулезной программы на 2022 год составит 7 млн. руб.

13:14 27.01.2022 (обновлено: 13:39 27.01.2022)
© Foto / пресс-служба Министерство здравоохранения Республики Абхазия Заседание Кабинета министров Абхазии
Заседание Кабинета министров Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.01.2022
© Foto / пресс-служба Министерство здравоохранения Республики Абхазия
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В прошлом году показатели заболеваемости туберкулезом в стране снизились по сравнению с 2020 годом.
СУХУМ, 27 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Кабинет министров Абхазии утвердил целевую программу на 2022 год по совершенствованию противотуберкулезной помощи населению на 7 млн. руб.
Заседание Правительства проходило в четверг 27 января. Программу представил министр здравоохранения Эдуард Бутба.
“Программа предусматривает содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных профилактических амбулаторных при центральных районных больницах, обеспечение текущего функционирования республиканского противотуберкулезного диспансера, социальную профилактику туберкулеза”, - отметил Бутба.
Финансирование программы идет за счет средств республиканского бюджета в размере 7 млн. руб.
Бюджет программы распределен следующим образом:
приобретение противотуберкулезных лекарственных препаратов, а также лекарственных препаратов для лечения побочных эффектов от приема противотуберкулёзных препаратов на общую сумму – 3 700 000 млн. руб.,
приобретение лабораторных реагентов и расходных материалов для проведения лабораторных исследований, а также изделий медицинского назначения на общую сумму – 3 300 000 млн. руб.
Задачи программы:
повышение выявляемости случаев активного туберкулеза,
улучшение санитарно-просветительской работы среди населения,
улучшение деятельности противотуберкулезных амбулаторных пунктов,
введение единой электронной базы для регистрации больных с туберкулезом на всех этапах лечения,
обеспечение непрерывного лечения высококачественными противотуберкулезными препаратами и препаратами от побочных действии противотуберкулезных прппаратов.
повышение квалификации кадров и привлечение молодых специалистов.
Противотуберкулезная сеть республики состоит из республиканского диспансера со стационаром, 8 амбулаторных пунктов: Галского, Очамчырского, Ткуарчалского, Гулрыпшского, двух Сухумских, Гудаутского и Гагрского.
По данным министра здравоохранения, в 2020 году туберкулезом в республике болело 183 человека, а в 2021 - 149 человек.
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