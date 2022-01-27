https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/kabmin-abkhazii-utverdil-protivotuberkuleznuyu-programmu-na-2022-god-1037313612.html

Бюджет противотуберкулезной программы на 2022 год составит 7 млн. руб.

Бюджет противотуберкулезной программы на 2022 год составит 7 млн. руб.

В прошлом году показатели заболеваемости туберкулезом в стране снизились по сравнению с 2020 годом. 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T13:14+0300

2022-01-27T13:14+0300

2022-01-27T13:39+0300

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медицина

туберкулез

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Кабинет министров Абхазии утвердил целевую программу на 2022 год по совершенствованию противотуберкулезной помощи населению на 7 млн. руб.Заседание Правительства проходило в четверг 27 января. Программу представил министр здравоохранения Эдуард Бутба. Финансирование программы идет за счет средств республиканского бюджета в размере 7 млн. руб.Бюджет программы распределен следующим образом:Задачи программы: Противотуберкулезная сеть республики состоит из республиканского диспансера со стационаром, 8 амбулаторных пунктов: Галского, Очамчырского, Ткуарчалского, Гулрыпшского, двух Сухумских, Гудаутского и Гагрского.По данным министра здравоохранения, в 2020 году туберкулезом в республике болело 183 человека, а в 2021 - 149 человек.

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абхазия, медицина, туберкулез, кабинет министров абхазии