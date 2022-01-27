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Бюджет противотуберкулезной программы на 2022 год составит 7 млн. руб.
13:14 27.01.2022 (обновлено: 13:39 27.01.2022)
© Foto / пресс-служба Министерство здравоохранения Республики Абхазия Заседание Кабинета министров Абхазии
© Foto / пресс-служба Министерство здравоохранения Республики Абхазия
В прошлом году показатели заболеваемости туберкулезом в стране снизились по сравнению с 2020 годом.
СУХУМ, 27 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Кабинет министров Абхазии утвердил целевую программу на 2022 год по совершенствованию противотуберкулезной помощи населению на 7 млн. руб.
Заседание Правительства проходило в четверг 27 января. Программу представил министр здравоохранения Эдуард Бутба.
“Программа предусматривает содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных профилактических амбулаторных при центральных районных больницах, обеспечение текущего функционирования республиканского противотуберкулезного диспансера, социальную профилактику туберкулеза”, - отметил Бутба.
Финансирование программы идет за счет средств республиканского бюджета в размере 7 млн. руб.
Бюджет программы распределен следующим образом:
приобретение противотуберкулезных лекарственных препаратов, а также лекарственных препаратов для лечения побочных эффектов от приема противотуберкулёзных препаратов на общую сумму – 3 700 000 млн. руб.,
приобретение лабораторных реагентов и расходных материалов для проведения лабораторных исследований, а также изделий медицинского назначения на общую сумму – 3 300 000 млн. руб.
Задачи программы:
повышение выявляемости случаев активного туберкулеза,
улучшение санитарно-просветительской работы среди населения,
улучшение деятельности противотуберкулезных амбулаторных пунктов,
введение единой электронной базы для регистрации больных с туберкулезом на всех этапах лечения,
обеспечение непрерывного лечения высококачественными противотуберкулезными препаратами и препаратами от побочных действии противотуберкулезных прппаратов.
повышение квалификации кадров и привлечение молодых специалистов.
Противотуберкулезная сеть республики состоит из республиканского диспансера со стационаром, 8 амбулаторных пунктов: Галского, Очамчырского, Ткуарчалского, Гулрыпшского, двух Сухумских, Гудаутского и Гагрского.
По данным министра здравоохранения, в 2020 году туберкулезом в республике болело 183 человека, а в 2021 - 149 человек.