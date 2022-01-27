https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/lavrov-ssha-ne-dali-otveta-na-vopros-o-nerasshirenii-nato-1037314007.html

Лавров: США не дали ответа на вопрос о нерасширении НАТО

Лавров: США не дали ответа на вопрос о нерасширении НАТО

По заявлению американского государственного секретаря Энтони Блинкена, в ответ Штатов включены предложения в тех сферах, в которых стороны смогут достичь... 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T13:57+0300

2022-01-27T13:57+0300

2022-01-27T13:57+0300

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СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Дав ответ на предложения России по гарантиям безопасности, Соединенные Штаты опустили самый главный вопрос – о нерасширении НАТО на восток, пишет РИА Новости со ссылкой на главу российского МИД Сергея Лаврова.Западные политики неоднократно вызывали озабоченность активной внешней политикой России. Глава Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что активизация деятельности НАТО в Восточной Европе нацелена на сдерживание российских амбиций. В свою очередь Сергей Лавров выразил мнение, что попытки обвинить Россию в желании вторгнуться на Украину преследуют цель отвлечения внимания от саботажа Минских соглашений со стороны Киева. Предложения по безопасности, выдвинутые Москвой, включают в себя "откат" Североатлантического альянса до состояния 1997 года, отказ от размещения военных баз на территории бывших советских республик, а также недопущения вступления в военных союз Украины и Грузии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/ne-vremya-dlya-soyuzov-pochemu-chlenstvo-v-nato--ne-panatseya-dlya-postsovetskikh-stran-1037267900.html

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