https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/lechenie-grazhdan-abkhazii-za-rubezhom-1037357737.html

Лечение граждан Абхазии за рубежом

Лечение граждан Абхазии за рубежом

Правительство Абхазии приняло целевую программу по лечению граждан за пределами и на территории Абхазии в 2022 году. На эти цели предусмотрено 50 миллионов... 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T19:11+0300

2022-01-27T19:11+0300

2022-01-30T19:11+0300

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Основное направление целевой программы, как отмечают авторы, - это обеспечение населения специализированной и высокотехнологичной медицинской помощью за пределами Абхазии.Кто может получить медпомощь в рамках программы:Что нужно для того, чтобы получить помощь за пределами Абхазии:Обязательным критерием получения медпомощи за пределами страны служит отсутствие возможности оказания этого вида лечения на территории Абхазии.Прием и регистрация заявления с приложенным пакетом документов от гражданина или его законного представителя происходит в порядке живой очереди.Необходимость государственного финансирования граждан Абхазии за пределами страны в правительстве объясняют тем, что определенные виды медпомощи, в том числе лечение бесплодия, не проводится в учреждениях Абхазии.В 2021 год по программе лечения граждан за рубежом в российские медучреждени было направлено 350 человек. Фактические затраты составили почти 74 млн. руб.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

справка, абхазия, медицина