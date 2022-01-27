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Лечение граждан Абхазии за рубежом
Лечение граждан Абхазии за рубежом
Правительство Абхазии приняло целевую программу по лечению граждан за пределами и на территории Абхазии в 2022 году. На эти цели предусмотрено 50 миллионов... 27.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-27T19:11+0300
2022-01-27T19:11+0300
2022-01-30T19:11+0300
справка
абхазия
медицина
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Основное направление целевой программы, как отмечают авторы, - это обеспечение населения специализированной и высокотехнологичной медицинской помощью за пределами Абхазии.Кто может получить медпомощь в рамках программы:Что нужно для того, чтобы получить помощь за пределами Абхазии:Обязательным критерием получения медпомощи за пределами страны служит отсутствие возможности оказания этого вида лечения на территории Абхазии.Прием и регистрация заявления с приложенным пакетом документов от гражданина или его законного представителя происходит в порядке живой очереди.Необходимость государственного финансирования граждан Абхазии за пределами страны в правительстве объясняют тем, что определенные виды медпомощи, в том числе лечение бесплодия, не проводится в учреждениях Абхазии.В 2021 год по программе лечения граждан за рубежом в российские медучреждени было направлено 350 человек. Фактические затраты составили почти 74 млн. руб.
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справка, абхазия, медицина
Лечение граждан Абхазии за рубежом
Правительство Абхазии приняло целевую программу по лечению граждан за пределами и на территории Абхазии в 2022 году. На эти цели предусмотрено 50 миллионов рублей.
Основное направление целевой программы, как отмечают авторы, - это обеспечение населения специализированной и высокотехнологичной медицинской помощью за пределами Абхазии.
Кто может получить медпомощь в рамках программы:
Нуждающиеся в срочном и плановом оперативном лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний и травм костно-мышечной системы, заболеваний нервной системы, крови, а также пациенты с онкологическими и офтальмологическими заболеваниями
20 пациентов, нуждающиеся в экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО)
Дети с тяжелыми заболеваниями сердца, врожденные пороки сердца, нарушения ритма сердца, и с другими заболеваниями, требующими оказание неотложной высокотехнологичной медицинской помощи
Больные, нуждающиеся в лечении по неотложным медицинским показаниям.
Что нужно для того, чтобы получить помощь за пределами Абхазии:
наличие гражданства Республики Абхазия
копия паспорта гражданина Абхазии
заключение специалиста с рекомендацией лечения за пределами Абхазии
Обязательным критерием получения медпомощи за пределами страны служит отсутствие возможности оказания этого вида лечения на территории Абхазии.
Прием и регистрация заявления с приложенным пакетом документов от гражданина или его законного представителя происходит в порядке живой очереди.
Необходимость государственного финансирования граждан Абхазии за пределами страны в правительстве объясняют тем, что определенные виды медпомощи, в том числе лечение бесплодия, не проводится в учреждениях Абхазии.
В 2021 год по программе лечения граждан за рубежом в российские медучреждени было направлено 350 человек. Фактические затраты составили почти 74 млн. руб.