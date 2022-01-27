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"Мы не боимся": Медведев рассказал, как санкции повлияют на Россию
"Мы не боимся": Медведев рассказал, как санкции повлияют на Россию
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о том, как Россия будет реагировать на новые санкции, если западные страны... 27.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-27T16:25+0300
2022-01-27T16:25+0300
2022-01-27T16:35+0300
видео
дмитрий медведев
санкции
мультимедиа
россия
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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о том, как Россия будет реагировать на новые санкции, если западные страны перейдут от угроз к делу. Медведев заявил, что в России, в том числе и в советскую эпоху, приходилось неоднократно сталкиваться с различными ограничениями, и ситуация для нее не нова. Западные политики обещали России "адские санкции", но бояться их не стоит.Кроме того, он вспомнил заявления бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы о том, что после введения первых санкций в 2015 году "российская экономика разорвана в клочья". По мнениюМедведева, российская экономика пусть и не без проблем, но растет и развивается, а в некоторых сферах экономические ограничения даже пошли ей на пользу.
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видео, дмитрий медведев, санкции, мультимедиа, видео, россия
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о том, как Россия будет реагировать на новые санкции, если западные страны перейдут от угроз к делу.
"Санкции для нашей страны - вещь перманентная, нам не привыкать", - заявил политик.
Медведев заявил, что в России, в том числе и в советскую эпоху, приходилось неоднократно сталкиваться с различными ограничениями, и ситуация для нее не нова. Западные политики обещали России "адские санкции", но бояться их не стоит.
Кроме того, он вспомнил заявления бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы о том, что после введения первых санкций в 2015 году "российская экономика разорвана в клочья". По мнениюМедведева, российская экономика пусть и не без проблем, но растет и развивается, а в некоторых сферах экономические ограничения даже пошли ей на пользу.