https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/my-ne-boimsya-medvedev-rasskazal-kak-sanktsii-povliyayut-na-rossiyu-1037316754.html

"Мы не боимся": Медведев рассказал, как санкции повлияют на Россию

"Мы не боимся": Медведев рассказал, как санкции повлияют на Россию

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о том, как Россия будет реагировать на новые санкции, если западные страны... 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T16:25+0300

2022-01-27T16:25+0300

2022-01-27T16:35+0300

видео

дмитрий медведев

санкции

мультимедиа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1b/1037316376_0:0:2917:1642_1920x0_80_0_0_65361ed4c0479b0a74b953c6c4f833d5.jpg

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о том, как Россия будет реагировать на новые санкции, если западные страны перейдут от угроз к делу. Медведев заявил, что в России, в том числе и в советскую эпоху, приходилось неоднократно сталкиваться с различными ограничениями, и ситуация для нее не нова. Западные политики обещали России "адские санкции", но бояться их не стоит.Кроме того, он вспомнил заявления бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы о том, что после введения первых санкций в 2015 году "российская экономика разорвана в клочья". По мнениюМедведева, российская экономика пусть и не без проблем, но растет и развивается, а в некоторых сферах экономические ограничения даже пошли ей на пользу.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, дмитрий медведев, санкции, мультимедиа, видео, россия