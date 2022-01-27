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Радость вопреки ковиду: первый спектакль РУСДРАМа после перерыва
Радость вопреки ковиду: первый спектакль РУСДРАМа после перерыва
Русский театр драмы имени Фазиля Искандера открылся после семимесячных ограничений в работе. 12 июля распоряжением президента Абхазии учреждения культуры были... 27.01.2022, Sputnik Абхазия
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мультимедиа, фото, театр, спектакли, сцена, фото

Радость вопреки ковиду: первый спектакль РУСДРАМа после перерыва

18:36 27.01.2022
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Русский театр драмы имени Фазиля Искандера открылся после семимесячных ограничений в работе. 12 июля распоряжением президента Абхазии учреждения культуры были закрыты из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.
© Sputnik / Томас Тхайцук

РУСДРАМ открылся после долгого перерыва.

РУСДРАМ открылся после долгого перерыва. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

РУСДРАМ открылся после долгого перерыва.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ко встрече со зрителем в театре подошли ответственно.

Ко встрече со зрителем в театре подошли ответственно. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ко встрече со зрителем в театре подошли ответственно.

© Sputnik / Томас Тхайцук

У входа в зал зрители обрабатывали руки антисептиком.

У входа в зал зрители обрабатывали руки антисептиком. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

У входа в зал зрители обрабатывали руки антисептиком.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А в зале все присутствовавшие носили маски.

А в зале все присутствовавшие носили маски. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

А в зале все присутствовавшие носили маски.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первым спектаклем после семимесячного перерыва стала постановка “Радость вопреки всему” российского режиссера Марии Романовой.

Первым спектаклем после семимесячного перерыва стала постановка “Радость вопреки всему” российского режиссера Марии Романовой. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первым спектаклем после семимесячного перерыва стала постановка “Радость вопреки всему” российского режиссера Марии Романовой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля состоялась еще в сентябре 2020 года.

Премьера спектакля состоялась еще в сентябре 2020 года. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля состоялась еще в сентябре 2020 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Русский театр был закрыт с июля 2021 года, несмотря на это актеры не прерывали работу.

Русский театр был закрыт с июля 2021 года, несмотря на это актеры не прерывали работу. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Русский театр был закрыт с июля 2021 года, несмотря на это актеры не прерывали работу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В театре продолжался репетиционный процесс.

В театре продолжался репетиционный процесс. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В театре продолжался репетиционный процесс.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Также труппа не раз выезжала на гастроли в Россию.

Также труппа не раз выезжала на гастроли в Россию. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Также труппа не раз выезжала на гастроли в Россию.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сами актеры признались, что встреча с абхазским зрителем была долгожданной.

Сами актеры признались, что встреча с абхазским зрителем была долгожданной. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сами актеры признались, что встреча с абхазским зрителем была долгожданной.

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