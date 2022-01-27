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Радость вопреки ковиду: первый спектакль РУСДРАМа после перерыва
Радость вопреки ковиду: первый спектакль РУСДРАМа после перерыва
Русский театр драмы имени Фазиля Искандера открылся после семимесячных ограничений в работе. 12 июля распоряжением президента Абхазии учреждения культуры были... 27.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-27T18:36+0300
2022-01-27T18:36+0300
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мультимедиа, фото, театр, спектакли, сцена, фото
Радость вопреки ковиду: первый спектакль РУСДРАМа после перерыва
Русский театр драмы имени Фазиля Искандера открылся после семимесячных ограничений в работе. 12 июля распоряжением президента Абхазии учреждения культуры были закрыты из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.
© Sputnik / Томас Тхайцук
РУСДРАМ открылся после долгого перерыва.
РУСДРАМ открылся после долгого перерыва.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ко встрече со зрителем в театре подошли ответственно.
Ко встрече со зрителем в театре подошли ответственно.
© Sputnik / Томас Тхайцук
У входа в зал зрители обрабатывали руки антисептиком.
У входа в зал зрители обрабатывали руки антисептиком.
© Sputnik / Томас Тхайцук
А в зале все присутствовавшие носили маски.
А в зале все присутствовавшие носили маски.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первым спектаклем после семимесячного перерыва стала постановка “Радость вопреки всему” российского режиссера Марии Романовой.
Первым спектаклем после семимесячного перерыва стала постановка “Радость вопреки всему” российского режиссера Марии Романовой.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьера спектакля состоялась еще в сентябре 2020 года.
Премьера спектакля состоялась еще в сентябре 2020 года.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Русский театр был закрыт с июля 2021 года, несмотря на это актеры не прерывали работу.
Русский театр был закрыт с июля 2021 года, несмотря на это актеры не прерывали работу.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В театре продолжался репетиционный процесс.
В театре продолжался репетиционный процесс.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Также труппа не раз выезжала на гастроли в Россию.
Также труппа не раз выезжала на гастроли в Россию.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сами актеры признались, что встреча с абхазским зрителем была долгожданной.
Сами актеры признались, что встреча с абхазским зрителем была долгожданной.