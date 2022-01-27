https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/smi-soobschili-o-vnedrenii-novoy-funktsii-v-iphone-1037322146.html
СМИ сообщили о внедрении новой функции в iPhone
СМИ сообщили о внедрении новой функции в iPhone
Американская компании Apple работает над внедрением новой функции с 2020 года совместно с канадским стартапом Mobeewave. 27.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-27T20:25+0300
2022-01-27T20:25+0300
2022-01-27T20:43+0300
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Смартфоны iPhone, возможно, смогут бесконтактно принимать платежи с банковских карт, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Сейчас смартфоны от Apple могут принимать платежи с использованием платежных терминалов, благодаря новой разработке сам iPhone станет платежным терминалом.Отмечается, что новая функция может быть доступна пользователям продукции компании Apple уже в ближайшие месяцы вместе с обновлением операционной системы iOS.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, в мире, новости, apple, смартфоны
СМИ сообщили о внедрении новой функции в iPhone
20:25 27.01.2022 (обновлено: 20:43 27.01.2022)
Американская компании Apple работает над внедрением новой функции с 2020 года совместно с канадским стартапом Mobeewave.
СУХУМ, 27 янв - Sputnik.
Смартфоны iPhone, возможно, смогут бесконтактно принимать платежи с банковских карт, передает агентство Блумберг
со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Новую функцию американская компании Apple планирует внедрить весной. Для работы системы, предположительно, будет использоваться технология NFC.
Сейчас смартфоны от Apple могут принимать платежи с использованием платежных терминалов, благодаря новой разработке сам iPhone станет платежным терминалом.
Отмечается, что новая функция может быть доступна пользователям продукции компании Apple уже в ближайшие месяцы вместе с обновлением операционной системы iOS.