https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/smi-soobschili-o-vnedrenii-novoy-funktsii-v-iphone-1037322146.html

СМИ сообщили о внедрении новой функции в iPhone

СМИ сообщили о внедрении новой функции в iPhone

Американская компании Apple работает над внедрением новой функции с 2020 года совместно с канадским стартапом Mobeewave. 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T20:25+0300

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Смартфоны iPhone, возможно, смогут бесконтактно принимать платежи с банковских карт, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Сейчас смартфоны от Apple могут принимать платежи с использованием платежных терминалов, благодаря новой разработке сам iPhone станет платежным терминалом.Отмечается, что новая функция может быть доступна пользователям продукции компании Apple уже в ближайшие месяцы вместе с обновлением операционной системы iOS.

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общество, в мире, новости, apple, смартфоны