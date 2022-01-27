https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/tsakhnakiya-o-roste-zabolevaemosti-covid-19-v-abkhazii-polumery-ne-pomogut-1037296834.html

Цахнакия о росте заболеваемости COVID-19 в Абхазии: полумеры не помогут

Цахнакия о росте заболеваемости COVID-19 в Абхазии: полумеры не помогут

Об эпидситуации в условиях распространения штамма "омикрон" и том, какие меры необходимо принять в стране для предотвращения распространения инфекции, в эфире... 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T11:20+0300

2022-01-27T11:20+0300

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Цахнакия о росте заболеваемости COVID-19 в Абхазии: полумеры не помогут Цахнакия о росте заболеваемости COVID-19 в Абхазии: полумеры не помогут

В Абхазии зафиксированы случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Этот штамм намного заразнее предыдущего, уже в стране наблюдается рост заболевания, сказал министр здравоохранения республики Эдуард Бутба на брифинге во вторник.В настоящее время санэпидемстанция Абхазии в день может обрабатывать до 1500 тестов. Планируется увеличить это количество.Глава Минздрава отметил, что сегодня в ковидных отделениях республики не зафиксировано массового поступления тяжелобольных. За минувшие четыре дня количество стационарных больных не превышало 165 человек во всех медучреждениях республики.По мнению Тамаза Цахнакия, в связи с ростом заболеваемости необходимо принимать срочные меры по недопущению распространения вируса."Ситуация ухудшается. Я считаю, что те ограничительные меры, которые были пролонгированы в прошлом году, они должны быть продолжены и в текущем году. Речь должна идти о не послаблениях, а ужесточении мер. Но, мы видим, что даже те меры, которые действуют, они не соблюдаются, поэтому мы и наблюдаем такую ситуацию. Не важно какой штамм сейчас распространяется, важно, что коронавирусная инфекция имеет место быть на сегодня и продолжает свой рост. Я считаю, что необходимо безусловно ужесточить все меры. Времени нет, нужны срочные меры. Можно закрыть на какое-то время учреждения для того, чтобы минимизировать контакты между инфицированными и здоровыми людьми. Здесь полумеры не помогут. Класс закрыть, разделить школу. Они не дадут должного результата", - сказал Цахнакия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле

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