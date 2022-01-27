https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/tsakhnakiya-o-roste-zabolevaemosti-covid-19-v-abkhazii-polumery-ne-pomogut-1037296834.html
Цахнакия о росте заболеваемости COVID-19 в Абхазии: полумеры не помогут
Цахнакия о росте заболеваемости COVID-19 в Абхазии: полумеры не помогут
Об эпидситуации в условиях распространения штамма "омикрон" и том, какие меры необходимо принять в стране для предотвращения распространения инфекции, в эфире... 27.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-27T11:20+0300
2022-01-27T11:20+0300
2022-01-27T11:46+0300
радио
коронавирус - 2021
подкасты коронавирус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1a/1037296799_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_c60a7181d1ab044565e00c93fd2a67fd.jpg
Цахнакия о росте заболеваемости COVID-19 в Абхазии: полумеры не помогут
Цахнакия о росте заболеваемости COVID-19 в Абхазии: полумеры не помогут
В Абхазии зафиксированы случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Этот штамм намного заразнее предыдущего, уже в стране наблюдается рост заболевания, сказал министр здравоохранения республики Эдуард Бутба на брифинге во вторник.В настоящее время санэпидемстанция Абхазии в день может обрабатывать до 1500 тестов. Планируется увеличить это количество.Глава Минздрава отметил, что сегодня в ковидных отделениях республики не зафиксировано массового поступления тяжелобольных. За минувшие четыре дня количество стационарных больных не превышало 165 человек во всех медучреждениях республики.По мнению Тамаза Цахнакия, в связи с ростом заболеваемости необходимо принимать срочные меры по недопущению распространения вируса."Ситуация ухудшается. Я считаю, что те ограничительные меры, которые были пролонгированы в прошлом году, они должны быть продолжены и в текущем году. Речь должна идти о не послаблениях, а ужесточении мер. Но, мы видим, что даже те меры, которые действуют, они не соблюдаются, поэтому мы и наблюдаем такую ситуацию. Не важно какой штамм сейчас распространяется, важно, что коронавирусная инфекция имеет место быть на сегодня и продолжает свой рост. Я считаю, что необходимо безусловно ужесточить все меры. Времени нет, нужны срочные меры. Можно закрыть на какое-то время учреждения для того, чтобы минимизировать контакты между инфицированными и здоровыми людьми. Здесь полумеры не помогут. Класс закрыть, разделить школу. Они не дадут должного результата", - сказал Цахнакия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1a/1037296799_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_d07f4b7ce071ebf967539c436fa3aae9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус - 2021, подкасты коронавирус, аудио
Цахнакия о росте заболеваемости COVID-19 в Абхазии: полумеры не помогут
11:20 27.01.2022 (обновлено: 11:46 27.01.2022)
Об эпидситуации в условиях распространения штамма "омикрон" и том, какие меры необходимо принять в стране для предотвращения распространения инфекции, в эфире радио Sputnik рассказал, экс-министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.
В Абхазии зафиксированы случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Этот штамм намного заразнее предыдущего, уже в стране наблюдается рост заболевания, сказал министр здравоохранения республики Эдуард Бутба на брифинге во вторник.
В настоящее время санэпидемстанция Абхазии в день может обрабатывать до 1500 тестов. Планируется увеличить это количество.
Глава Минздрава отметил, что сегодня в ковидных отделениях республики не зафиксировано массового поступления тяжелобольных. За минувшие четыре дня количество стационарных больных не превышало 165 человек во всех медучреждениях республики.
По мнению Тамаза Цахнакия, в связи с ростом заболеваемости необходимо принимать срочные меры по недопущению распространения вируса.
"Ситуация ухудшается. Я считаю, что те ограничительные меры, которые были пролонгированы в прошлом году, они должны быть продолжены и в текущем году. Речь должна идти о не послаблениях, а ужесточении мер. Но, мы видим, что даже те меры, которые действуют, они не соблюдаются, поэтому мы и наблюдаем такую ситуацию. Не важно какой штамм сейчас распространяется, важно, что коронавирусная инфекция имеет место быть на сегодня и продолжает свой рост. Я считаю, что необходимо безусловно ужесточить все меры. Времени нет, нужны срочные меры. Можно закрыть на какое-то время учреждения для того, чтобы минимизировать контакты между инфицированными и здоровыми людьми. Здесь полумеры не помогут. Класс закрыть, разделить школу. Они не дадут должного результата", - сказал Цахнакия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле