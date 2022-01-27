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ЦИК зарегистрировал 78 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
ЦИК зарегистрировал 78 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Центризбирком Абхазии с 21 января зарегистрировал 78 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента . 27.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-27T18:02+0300
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Центризбирком Абхазии с 21 января зарегистрировал 78 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента . В четверг 27 января ЦИК зарегистрированы семь инициативных групп по выдвижению следующих кандидатов: Выборы в Народное Собрание Абхазии будут проходить 12 марта. В главный законодательный орган страны будут избраны 35 депутатов. Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта. По данным Центризбиркома республики по состоянию на 27 января, своих кандидатов в Парламент выдвинули 78 инициативных групп и пять политических партий.
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ЦИК зарегистрировал 78 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
18:02 27.01.2022 (обновлено: 18:53 27.01.2022)
СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Центризбирком Абхазии с 21 января зарегистрировал 78 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента .
В четверг 27 января ЦИК зарегистрированы семь инициативных групп по выдвижению следующих кандидатов:
Рашида Айба по избирательному округу №7 (Библиотека)
Хачик Такмазян по избирательному округу №24 (Пшапский)
Венори Бебия по избирательному округу №27 (Баслахуский)
Герман Качарава по избирательному округу №34 (Ткуарчалский второй)
Тимур Бейя по избирательному округу №11 (Бзыпский)
Ахра Пачулия по избирательному округу №21 (Н.Афонский)
Валерий Сичинава по избирательному округу №15 (Отхарский)
Выборы в Народное Собрание Абхазии будут проходить 12 марта. В главный законодательный орган страны будут избраны 35 депутатов.
Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта. По данным Центризбиркома республики по состоянию на 27 января, своих кандидатов в Парламент выдвинули 78 инициативных групп и пять политических партий.