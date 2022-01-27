https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/tsik-zaregistriroval-78-initsiativnykh-grupp-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty--1037319182.html

ЦИК зарегистрировал 78 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты

ЦИК зарегистрировал 78 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Центризбирком Абхазии с 21 января зарегистрировал 78 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента . 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T18:02+0300

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Центризбирком Абхазии с 21 января зарегистрировал 78 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента . В четверг 27 января ЦИК зарегистрированы семь инициативных групп по выдвижению следующих кандидатов: Выборы в Народное Собрание Абхазии будут проходить 12 марта. В главный законодательный орган страны будут избраны 35 депутатов. Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта. По данным Центризбиркома республики по состоянию на 27 января, своих кандидатов в Парламент выдвинули 78 инициативных групп и пять политических партий.

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