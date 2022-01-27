https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/v-mid-nazvali-nepriemlemoy-dazhe-mysl-o-voyne-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-1037320084.html

В МИД назвали неприемлемой даже мысль о войне между Россией и Украиной

В МИД назвали неприемлемой даже мысль о войне между Россией и Украиной

Запад обвиняет Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у... 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T18:44+0300

2022-01-27T18:44+0300

2022-01-27T18:44+0300

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев назвал неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России, пишет РИА Новости.Он подчеркнул, что "заокеанские кураторы Украины думают иначе".По словам Зайцева, они намерены твердо придерживаться придуманного сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир.Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, в мире, украина, россия