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В МИД назвали неприемлемой даже мысль о войне между Россией и Украиной
В МИД назвали неприемлемой даже мысль о войне между Россией и Украиной
Запад обвиняет Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у... 27.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-27T18:44+0300
2022-01-27T18:44+0300
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев назвал неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России, пишет РИА Новости.Он подчеркнул, что "заокеанские кураторы Украины думают иначе".По словам Зайцева, они намерены твердо придерживаться придуманного сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир.Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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политика, в мире, украина, россия

В МИД назвали неприемлемой даже мысль о войне между Россией и Украиной

18:44 27.01.2022
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России
Здание МИД России - Sputnik Абхазия, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Запад обвиняет Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев назвал неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России, пишет РИА Новости.
"Наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами", - сказал Зайцев на брифинге.
Он подчеркнул, что "заокеанские кураторы Украины думают иначе".
По словам Зайцева, они намерены твердо придерживаться придуманного сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир.
Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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