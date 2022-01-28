https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/ekskursovody-respubliki-obsudili-kak-borotsya-s-nelegalami-v-svoey-otrasli-1037327844.html

Экскурсоводы республики обсудили, как бороться с нелегалами в отрасли

Экскурсоводы республики обсудили, как бороться с нелегалами в отрасли

Неквалифицированные гиды часто искажают историю страны. 28.01.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

экскурсии

туризм

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СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Представители профсоюзов экскурсоводов Абхазии обсудили вопросы изменения законодательства в сфере экскурсионного обслуживания, а также проблему нелегальных гидов, сообщили в Facebook Министерства туризма республики. На встрече определили даты начала приема документов в образовательные центры для экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов по туризму.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/turbaza-novikov-i-tuzhba-o-sobytiynom-turizme-v-abkhazii-1037283987.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экскурсии, туризм