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Экскурсоводы республики обсудили, как бороться с нелегалами в отрасли
Экскурсоводы республики обсудили, как бороться с нелегалами в отрасли
Неквалифицированные гиды часто искажают историю страны. 28.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-28T12:15+0300
2022-01-28T12:15+0300
2022-01-28T12:23+0300
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СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Представители профсоюзов экскурсоводов Абхазии обсудили вопросы изменения законодательства в сфере экскурсионного обслуживания, а также проблему нелегальных гидов, сообщили в Facebook Министерства туризма республики. На встрече определили даты начала приема документов в образовательные центры для экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов по туризму.
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экскурсии, туризм
Экскурсоводы республики обсудили, как бороться с нелегалами в отрасли
12:15 28.01.2022 (обновлено: 12:23 28.01.2022)
Неквалифицированные гиды часто искажают историю страны.
СУХУМ, 28 янв – Sputnik.
Представители профсоюзов экскурсоводов Абхазии обсудили вопросы изменения законодательства в сфере экскурсионного обслуживания, а также проблему нелегальных гидов, сообщили в Facebook
Министерства туризма республики.
Собравшиеся отметили, что в последнее время появилось много экскурсоводов-нелегалов, которые в своих рассказах туристам искажают историю Абхазии, обычаи народа. Иногда рассказываются мифы о республике. В Министерстве туризма считают, что такие случаи недопустимы.
На встрече определили даты начала приема документов в образовательные центры для экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов по туризму.