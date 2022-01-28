https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/izmenilos-vremya-raboty-ptsr-punkta-v-sukhumskoy-detskoy-poliklinike-1037333606.html
Изменилось время работы ПЦР-пункта при Сухумской детской поликлинике
Изменилось время работы ПЦР-пункта при Сухумской детской поликлинике
ПЦР-пункты действуют при всех районных больницах Абхазии. 28.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-28T15:50+0300
2022-01-28T15:50+0300
2022-01-28T15:59+0300
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СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Минздрав уточнил график работы ПЦР-пункта в Сухумской детской поликлинике. Ковид-кабинет в Сухумской городской детской поликлинике будет функционировать по будням с 9:00 до 16:00, в субботу с 9:00 до 15:00, воскресенье – выходной день, сообщает телеграм-канал Минздрава. Отмечается, что пункт предназначен только для детского населения. Забор ПЦР-теста у ребенка в поликлинике осуществляется только после консультации с врачом или по направлению.Ранее Минздрав утвердил новый временный график работы пунктов по забору биопроб на ПЦР исследования. Пункты открыты с 8:00 до 16:00 ежедневно.Всего в столице Абхазии действуют три пункта по забору биопроб на COVID-19. Взрослые могут сдать тест в Инфекционной больнице на улица Басария, 146, а также в Новом микрорайоне – улица Аргун, 1 (в здании станции скорой помощи).
https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/minzdrav-utverdil-vremennyy-grafik-raboty-ptsr-punktov-1037300673.html
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Изменилось время работы ПЦР-пункта при Сухумской детской поликлинике
15:50 28.01.2022 (обновлено: 15:59 28.01.2022)
ПЦР-пункты действуют при всех районных больницах Абхазии.
СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Минздрав уточнил график работы ПЦР-пункта в Сухумской детской поликлинике.
Ковид-кабинет в Сухумской городской детской поликлинике будет функционировать по будням с 9:00 до 16:00, в субботу с 9:00 до 15:00, воскресенье – выходной день, сообщает
телеграм-канал Минздрава.
Отмечается, что пункт предназначен только для детского населения.
Забор ПЦР-теста у ребенка в поликлинике осуществляется только после консультации с врачом или по направлению.
Ранее Минздрав утвердил новый временный график работы пунктов по забору биопроб на ПЦР исследования. Пункты открыты с 8:00 до 16:00 ежедневно.
Всего в столице Абхазии действуют три пункта по забору биопроб на COVID-19. Взрослые могут сдать тест в Инфекционной больнице на улица Басария, 146, а также в Новом микрорайоне – улица Аргун, 1 (в здании станции скорой помощи).