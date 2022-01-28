https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/minoborony-abkhazii-provelo-sportivnye-sorevnovaniya-1037326103.html

Военные Абхазии выяснили, кто лучше метает гранату и подтягивается

Военные Абхазии выяснили, кто лучше метает гранату и подтягивается

В соревнованиях принимали участие разведчики, мотострелки, летчики, спецназ, курсанты Высшего командного училища, служащие комендантской роты. 28.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-28T11:02+0300

2022-01-28T11:02+0300

2022-01-28T12:49+0300

в абхазии

соревнования

армия

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102457/96/1024579624_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_dad00341620a9b9b39ebb1db8f658df2.jpg

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Министерство обороны Абхазии провело спортивные соревнования, сообщил сайт ведомства. Военные республики состязались в подтягивании на перекладине и в метании гранат на дальность. В соревновании по метанию гранат победила команда 1-го отдельного мотострелкового батальона. Второе место заняли представители авиационной группы, третье место – отдельный отряд специального назначения. В состязаниях по подтягиванию победителем стала команда Сухумского высшего общевойскового командного училища, второе место заняли представители командно-разведывательного центра ГШ ВС РА, третье место – военнослужащие комендантской роты Генерального штаба. По итогам соревнований победители получили грамоты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/kvekveskiri-rasskazala-s-kakimi-problemami-stalkivayutsya-voennosluzhaschie-abkhazskoy-armii--1037230229.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

соревнования, армия, спорт