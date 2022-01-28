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Военные Абхазии выяснили, кто лучше метает гранату и подтягивается
Военные Абхазии выяснили, кто лучше метает гранату и подтягивается
В соревнованиях принимали участие разведчики, мотострелки, летчики, спецназ, курсанты Высшего командного училища, служащие комендантской роты. 28.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-28T11:02+0300
2022-01-28T11:02+0300
2022-01-28T12:49+0300
в абхазии
соревнования
армия
спорт
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СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Министерство обороны Абхазии провело спортивные соревнования, сообщил сайт ведомства. Военные республики состязались в подтягивании на перекладине и в метании гранат на дальность. В соревновании по метанию гранат победила команда 1-го отдельного мотострелкового батальона. Второе место заняли представители авиационной группы, третье место – отдельный отряд специального назначения. В состязаниях по подтягиванию победителем стала команда Сухумского высшего общевойскового командного училища, второе место заняли представители командно-разведывательного центра ГШ ВС РА, третье место – военнослужащие комендантской роты Генерального штаба. По итогам соревнований победители получили грамоты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/kvekveskiri-rasskazala-s-kakimi-problemami-stalkivayutsya-voennosluzhaschie-abkhazskoy-armii--1037230229.html
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соревнования, армия, спорт
Военные Абхазии выяснили, кто лучше метает гранату и подтягивается
11:02 28.01.2022 (обновлено: 12:49 28.01.2022)
В соревнованиях принимали участие разведчики, мотострелки, летчики, спецназ, курсанты Высшего командного училища, служащие комендантской роты.
СУХУМ, 28 янв – Sputnik.
Министерство обороны Абхазии провело спортивные соревнования, сообщил сайт
ведомства. Военные республики состязались в подтягивании на перекладине и в метании гранат на дальность.
Как сообщил старший офицер управления боевой и морально-психологической подготовки подполковник Артур Дохоян, такие мероприятия направлены на формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья военнослужащих, помогают им быть готовыми к выполнению боевых задач.
В соревновании по метанию гранат победила команда 1-го отдельного мотострелкового батальона. Второе место заняли представители авиационной группы, третье место – отдельный отряд специального назначения. В состязаниях по подтягиванию победителем стала команда Сухумского высшего общевойскового командного училища, второе место заняли представители командно-разведывательного центра ГШ ВС РА, третье место – военнослужащие комендантской роты Генерального штаба. По итогам соревнований победители получили грамоты.