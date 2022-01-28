https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/posolstvo-rossii-v-abkhazii-priostanovit-priem-grazhdan-1037329693.html

Посольство России в Абхазии приостановит прием граждан

Посольство России в Абхазии приостановит прием граждан

Решение вызвано ухудшением эпидемиологической обстановки в республике. 28.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-28T13:11+0300

2022-01-28T13:11+0300

2022-01-28T13:11+0300

в абхазии

посольство рф в абхазии

вирусы

эпидемия

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СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Посольство России в Абхазии приостановит прием граждан с 31 января по 4 февраля, сообщили на сайте диппредставительства. Меры вызваны ухудшением эпидемиологической обстановки в республике.Свидетельства на возвращение в Россию будут оформляться в рабочие дни с 10:00 до 12:00.В Абхазии на время отменят плановые операции. Это связано с резким ростом числа новых случаев коронавируса. Минздрав республики связывает такой всплеск с распространением нового штамма "омикрон".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/bolee-600-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-1037323248.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

посольство рф в абхазии, вирусы, эпидемия