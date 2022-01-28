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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/posolstvo-rossii-v-abkhazii-priostanovit-priem-grazhdan-1037329693.html
Посольство России в Абхазии приостановит прием граждан
Посольство России в Абхазии приостановит прием граждан
Решение вызвано ухудшением эпидемиологической обстановки в республике. 28.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Посольство России в Абхазии приостановит прием граждан с 31 января по 4 февраля, сообщили на сайте диппредставительства. Меры вызваны ухудшением эпидемиологической обстановки в республике.Свидетельства на возвращение в Россию будут оформляться в рабочие дни с 10:00 до 12:00.В Абхазии на время отменят плановые операции. Это связано с резким ростом числа новых случаев коронавируса. Минздрав республики связывает такой всплеск с распространением нового штамма "омикрон".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/bolee-600-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-1037323248.html
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посольство рф в абхазии, вирусы, эпидемия

Посольство России в Абхазии приостановит прием граждан

13:11 28.01.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукПосольство России в Абхазии
Посольство России в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 28.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Решение вызвано ухудшением эпидемиологической обстановки в республике.
СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Посольство России в Абхазии приостановит прием граждан с 31 января по 4 февраля, сообщили на сайте диппредставительства. Меры вызваны ухудшением эпидемиологической обстановки в республике.

По всем вопросам в посольстве призывают обращаться по телефону 226-03-91 (в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00) или по электронной почте rusembsukhum@mail.ru.

Свидетельства на возвращение в Россию будут оформляться в рабочие дни с 10:00 до 12:00.
В Абхазии на время отменят плановые операции. Это связано с резким ростом числа новых случаев коронавируса. Минздрав республики связывает такой всплеск с распространением нового штамма "омикрон".
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