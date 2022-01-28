https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/posolstvo-rossii-v-abkhazii-priostanovit-priem-grazhdan-1037329693.html
Посольство России в Абхазии приостановит прием граждан
Посольство России в Абхазии приостановит прием граждан
Решение вызвано ухудшением эпидемиологической обстановки в республике. 28.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-28T13:11+0300
2022-01-28T13:11+0300
2022-01-28T13:11+0300
в абхазии
посольство рф в абхазии
вирусы
эпидемия
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СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Посольство России в Абхазии приостановит прием граждан с 31 января по 4 февраля, сообщили на сайте диппредставительства. Меры вызваны ухудшением эпидемиологической обстановки в республике.Свидетельства на возвращение в Россию будут оформляться в рабочие дни с 10:00 до 12:00.В Абхазии на время отменят плановые операции. Это связано с резким ростом числа новых случаев коронавируса. Минздрав республики связывает такой всплеск с распространением нового штамма "омикрон".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/bolee-600-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-1037323248.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
посольство рф в абхазии, вирусы, эпидемия
Посольство России в Абхазии приостановит прием граждан
Решение вызвано ухудшением эпидемиологической обстановки в республике.
СУХУМ, 28 янв – Sputnik.
Посольство России в Абхазии приостановит прием граждан с 31 января по 4 февраля, сообщили на сайте
диппредставительства. Меры вызваны ухудшением эпидемиологической обстановки в республике.
По всем вопросам в посольстве призывают обращаться по телефону 226-03-91 (в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00) или по электронной почте rusembsukhum@mail.ru.
Свидетельства на возвращение в Россию будут оформляться в рабочие дни с 10:00 до 12:00.
В Абхазии на время отменят плановые операции. Это связано с резким ростом числа новых случаев коронавируса. Минздрав республики связывает такой всплеск с распространением нового штамма "омикрон".