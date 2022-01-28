https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-29-i-30-yanvarya-1037333202.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 29 и 30 января
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 29 и 30 января
Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные будет находиться под влиянием юго-восточной периферии северо-западного антициклона. 28.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-28T16:15+0300
2022-01-28T16:15+0300
2022-01-28T16:15+0300
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СУХУМ, 28 янв – Sputnik. В выходные дни, 29 и 30 января, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами слабый дождь, местам с мокрым снегом, в предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды значительное, 3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 29 и 30 января
Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные будет находиться под влиянием юго-восточной периферии северо-западного антициклона.
СУХУМ, 28 янв – Sputnik. В выходные дни, 29 и 30 января, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами слабый дождь, местам с мокрым снегом, в предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды значительное, 3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.