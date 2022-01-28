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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/skorik-ob-omikrone-nevozmozhno-ostanovit-nikakimi-ogranichitelnymi-merami-1037329011.html
Скорик об "омикроне": невозможно остановить никакими ограничительными мерами
Скорик об "омикроне": невозможно остановить никакими ограничительными мерами
По данным Оперштаба по защите населения Абхазии от коронавируса за 27 января, диагноз COVID-19 был подтвержден у 607 человек из 1169 протестированных. 28.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-28T13:08+0300
2022-01-28T13:08+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Остановить распространение штамма коронавируса "омикрон" в Абхазии ограничительными мерами невозможно, сказала главный санитарный врач страны Людмила Скорик на заседании Оперштаба по защите населения от COVID-19 в пятницу 28 января.При этом Скорик подчеркнула, что дельта- и бета-штаммы коронавируса по-прежнему существуют и необходимо обратить внимание на людей, находящихся в группе риска.На заседании операштаба министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба доложил премьер-министру республики Александру Анкваб, что все лечебные учреждения страны переведены на усиленный режим. В них ввели карантин, ограничили время посещения и будут временно отменены плановые операции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/oshibka-vyzhivshikh-bespechnost-obkhoditsya-ochen-dorogo-1037321285.html
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Скорик об "омикроне": невозможно остановить никакими ограничительными мерами

13:08 28.01.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукЛюди в масках в транспорте
Люди в масках в транспорте - Sputnik Абхазия, 1920, 28.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По данным Оперштаба по защите населения Абхазии от коронавируса за 27 января, диагноз COVID-19 был подтвержден у 607 человек из 1169 протестированных.
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Остановить распространение штамма коронавируса "омикрон" в Абхазии ограничительными мерами невозможно, сказала главный санитарный врач страны Людмила Скорик на заседании Оперштаба по защите населения от COVID-19 в пятницу 28 января.
"Штамм-омикрон заходит для того, чтобы создать иммунную прослойку у всех наших граждан. "Омикрон" – этот тот штамм, который невозможно остановить в республике никакими мерами ограничительного характера. Он будет распространяться, тем более, что меры, которые вводились у нас в стране, не соблюдались нашими гражданами", - отметила она.
При этом Скорик подчеркнула, что дельта- и бета-штаммы коронавируса по-прежнему существуют и необходимо обратить внимание на людей, находящихся в группе риска.
На заседании операштаба министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба доложил премьер-министру республики Александру Анкваб, что все лечебные учреждения страны переведены на усиленный режим. В них ввели карантин, ограничили время посещения и будут временно отменены плановые операции.
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