https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/oshibka-vyzhivshikh-bespechnost-obkhoditsya-ochen-dorogo-1037321285.html

Ошибка выживших: беспечность обходится очень дорого

Ошибка выживших: беспечность обходится очень дорого

О том, что следует сплотиться в борьбе с суперзаразным омикрон-штаммом коронавируса, в своей авторской колонке для Sputnik рассуждает Алексей Ломия. 28.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-28T09:15+0300

2022-01-28T09:15+0300

2022-01-28T11:12+0300

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Мы все с интересом и опаской наблюдали эпидемиологическую обстановку в мире в связи с появлением нового штамма короновируса "омикрон". Лично я был удручен, когда начали озвучивать взрывной рост заболевших в таких экономически мощных державах, как США, Великобритания, Франция, Испания. Ну как тут не призадуматься, когда видишь, что количество зараженных в день растет в семизначных цифрах. Одно успокаивало, что в России была достаточно стабильная обстановка. Ведь именно с Российской Федерацией у нас самые тесные взаимоотношения. Совсем скоро "омикрон" проник в соседнюю Грузию. Отгородиться от остального мира китайской стеной мы не в состоянии, поэтому надо было понимать, что и у нас начнется всплеск заболеваемости. И это, увы, произошло. Таких цифр, как 538, 477, 583, 607 в день, подтвердившихся положительных тестов на ковид у нас точно не было. Еще страшнее становится, когда понимаешь, что в процентном соотношении от протестированных это практически каждый второй. Зная, какой заразный этот штамм и как молниеносно он распространяется, можно с большой долей уверенности сказать, что всех нас ждут очень непростые времена.Ни досок, ни гвоздейИ вот тут общественность всколыхнулась. Камнями и булыжниками начали закидывать все и всех. Даже политику из этого умудрились сделать. Больше всего, естественно, досталось властям. И, может быть, даже резонно. Вне всякого сомнения, правительство не может стоять в стороне и несет первоочередную ответственность, когда речь идет о здоровье жителей государства. Вот где действительно надо было проявить жесткость, последовательность и бескомпромиссность. Власть на то и власть, что если пообещала "заколотить досками" двери заведений, не подчиняющихся запретам, надо было найти и доски, и гвозди, и молотки, и плотников. И спецназ, если понадобится. Понятно, что было бы противодействие, недовольство, но был бы результат. Самое главное – народ понял бы, с чем связана такая принципиальность.Игра на выживаниеНо есть и другая сторона медали. Чем объяснить нашу беспечность, наше нежелание следовать рекомендациям эпидемиологов? Оглянитесь вокруг – много вы видите людей, которые элементарно носят маски, держат дистанцию? И вообще, что за необходимость в такое сложное время посещать увеселительные заведения, организовывать массовые мероприятия, свадьбы, вечеринки? Отпраздновали с размахом Новый год и другие праздники. И не стоит удивляться, что идет взрывной рост заболеваемости. Рекомендую послушать очень откровенное и очень убедительное интервью депутата и врача Алхаса Джинджолия агентству Sputnik. Совершенно верно он подметил, что из всех вариантов противостояния вирусу мы выбрали естественный отбор. Если вдруг кто-то не в курсе, что это значит, и не совсем понятно: мы в ХХI веке выбрали самое простое и самое циничное – выживает сильнейший. И никакие рекомендации медиков нам не нужны, никакие вакцины, маски, дезинфицирующие средства, социальная дистанция. Все на авось. А вдруг пронесет! Или, даже если заболею, я сильный, я легко справлюсь.Сколько еще должно быть летальных случаев, чтобы мы, наконец, очнулись и стали немного ответственнее? Поинтересуйтесь у переболевших, как дорого обходится лечение от ковида, может, это вас образумит. Может, вам себя не жалко, но подумайте об окружающих, о соседях, о близких и родных, о детях. Последствия могут быть просто катастрофические. Наша медицина и сами врачи на износе. Бюджет страны и без того прихрамывает. А если начнется рост в геометрической прогрессии, что очень даже возможно? Это настолько очевидно, что пора каждому задуматься и сделать неотложные выводы. Суперзаразный штамм коронавируса уже здесь, уже среди нас. С ним надо бороться сообща. Забудьте про политические распри, тут стоит вопрос куда масштабнее, чем ваши сиюминутные интересы и амбиции.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/goov-ob-omikrone-v-abkhazii-vykarabkaemsya-tolko-pri-deystvennykh-ogranicheniyakh--1037282987.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/vrach-predupredil-ob-opasnosti-omikrona-dlya-detey-1037292035.html

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мнение, абхазия, колумнисты, мировая пандемия коронавируса covid-19