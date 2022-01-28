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Жители Старого поселка в Сухуме остались без света
Жители Старого поселка в Сухуме остались без света
На одной из распределительных линий электропередачи с подстанции "Сухум-1" произошла перегрузка. 28.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-28T20:25+0300
2022-01-28T20:25+0300
2022-01-28T20:43+0300
в абхазии
новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
сухум
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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Жители Старого поселка в Сухуме остались без света, следует из сообщения "Черноморэнерго" в Facebook.Уточняется, что вышел из строя 41-й фидер (распределительная линия электропередач - прим. ред.) на подстанции "Сухум-1". Причина аварии - перегрузка, из-за которой выгорело 150 метров провода.Повышенные нагрузки и изношенность инфраструктуры - основные проблемы электроэнергетической отрасли Абхазии. В связи с дефицитом энергии и ветхостью электросетей в республике запрещена деятельность по добыче криптовалют, неоднократно вводились веерные отключения.В настоящее время отключения света в Абхазии происходят в случае превышения нагрузки на электросети или в аварийных ситуациях, график веерных отключений электроэнергии не действует. С декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается примерно две трети территории республики, остальная часть питается от перепадной "ГЭС-1".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/vysokoe-napryazhenie-kak-rabotayut-abkhazskie-energetiki-1037218140.html
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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, сухум
Жители Старого поселка в Сухуме остались без света
20:25 28.01.2022 (обновлено: 20:43 28.01.2022)
На одной из распределительных линий электропередачи с подстанции "Сухум-1" произошла перегрузка.
СУХУМ, 28 янв - Sputnik.
Жители Старого поселка в Сухуме остались без света, следует из сообщения "Черноморэнерго" в Facebook
.
Уточняется, что вышел из строя 41-й фидер (распределительная линия электропередач - прим. ред.) на подстанции "Сухум-1". Причина аварии - перегрузка, из-за которой выгорело 150 метров провода.
Повышенные нагрузки и изношенность инфраструктуры - основные проблемы электроэнергетической отрасли Абхазии. В связи с дефицитом энергии и ветхостью электросетей в республике запрещена деятельность по добыче криптовалют, неоднократно вводились веерные отключения.
В настоящее время отключения света в Абхазии происходят в случае превышения нагрузки на электросети или в аварийных ситуациях, график веерных отключений электроэнергии не действует.
С декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается примерно две трети территории республики, остальная часть питается от перепадной "ГЭС-1".