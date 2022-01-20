https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/vysokoe-napryazhenie-kak-rabotayut-abkhazskie-energetiki-1037218140.html

Высокое напряжение: как работают абхазские энергетики

Высокое напряжение: как работают абхазские энергетики

Нередко в социальных сетях можно встретить разгневанные комментарии в адрес абхазских энергетиков из-за отсутствия света. Однако мало кто задумывается, в каких... 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T14:08+0300

2022-01-20T14:08+0300

2022-01-20T14:34+0300

в абхазии

новости

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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Директор Сухумского районного филиала "Черноморэнерго" Даур Читанава выкладывает в соцсетях видео о том, как энергетики устраняют аварии.Сария Кварацхелия, SputnikВ последние годы количество аварий на линиях в Абхазии участились. Жители городов и сел по нескольку часов остаются без электричества. Понятно, это вызывает неудобства, а зачастую и гнев людей. Многие свое возмущение выражают в соцсетях, а слова благодарности в адрес рядовых энергетиков можно увидеть не так часто.Для того, чтобы люди понимали и сами увидели, с какими сложностями сопряжена работа энергетиков, директор Сухумского районного филиала "Черноморэнерго" Даур Читанава стал снимать на видео, как работают его сотрудники, и выкладывать в соцсети."Мы снимаем видео давно, у нас есть рабочая группа (в мессенджере - прим.), где мы делимся видео и фото. Это нам удобно еще тем, что мы снимаем наши аварийные места, чтобы мы потом могли вернуться туда и провести работы. Я как-то пришел к мысли, что люди должны знать, чем мы занимаемся, что мы не просто так сидим сложа руки. И начал с малого – стал выкладывать видео у себя на странице", – рассказывает Читанава.Одно из последних видео, которое он выложил у себя в Instagram, показывает, как устраняют аварию в районе Эшеры."Позавчера ночью во время снегопадов в районе Эшеры оборвалась линия. Этот фидер (распределительная линия электропередач - прим.) называется "Мелькомбинат". Он идет от подстанции "Сухум 2" и питает Нижнюю Эшеру. Люди сидели без света, потому что ночью мы не могли работать, без специального оборудования и техники невозможно это в ночных условиях делать. Это сопряжено с опасностью. И по технике безопасности мы не можем работать в ночное время. Поэтому пришлось отложить до утра. Мы оповестили население о том, что произошло. Люди с пониманием отнеслись к этому. И с восьми утра мы приступили к работам. Работали примерно до трех часов и восстановили линию, подали электричество в Нижнюю Эшеру", – поясняет он.Зачастую, по словам Читанава, приходится устранять поломку в тяжелых погодных условиях. Но это, как он отмечает, специфика работы энергетиков."Иногда невозможно людям объяснить, что невозможно такие поломки за один час устранить. Уходит несколько часов. Приходится искать технику, которая на таких линиях может работать. Это высоковольтные опоры. И мы должны поставить руководство в известность о том, что мы будем работать на таких опорах, и нам должны выделить соответствующую технику. После этого мы приступаем к работам. В последнее время аварийность возросла. Аварии такого рода не часто бывают, но примерно один раз в месяц нам приходится заниматься такими вещами. Помимо этого, происходят и локальные поломки. Иногда нашим энергетикам приходится работать даже в темное время суток. Это небольшие поломки, но они требуют оперативности. Семь дней в неделю приходится работать, не то что там в рабочее время с 9 до 18 часов, но и поздно ночью", – рассказывает он о тяжелых буднях.Работа и опасна и труднаПо словам Даура Читанава, за годы работы накопилось много историй, которые говорят о том, насколько опасна и трудна работа энергетиков."У меня есть одно видео, когда в поисках места аварии парень проваливается в сугроб глубиной в несколько метров. Наверное, неактуально выкладывать такие видео", – отмечает он.Другая история произошла летом во время устранения последствий стихийных бедствий."Была высокая аварийность в нашем районе, около 80 мелких и больших аварий было. Все бригады нашего района были задействованы в устранении аварий, на протяжении трех дней работали до часу, до двух ночи. И в один из таких дней, когда было уже около 12 ночи, у ребят не было даже сил продолжать работать. И один наш сотрудник прислал голосовое сообщение одной из жительниц села Дзыгута, которая два дня без света сидела. Ребята приехали, восстановили электричество. И она одному из наших сотрудников прислала голосовое сообщение, в котором поблагодарила всех сотрудников за их труд. И когда ребята прослушали это сообщение, они сказали: "Даур, ради таких сообщений нам стоит работать, и мы готовы работать до утра". И мы еще часа два работали над устранением аварий", – вспоминает Читанава.Те, кто смотрит видео, которые Даур выкладывает в соцсетях, чаще всего выражают восхищение и благодарность. Однако, как он сам отмечает, всегда остается определенный процент недовольных людей.Даур Читанава добавляет, работа энергетика всегда опасна, так как связана с напряжением. Но, несмотря ни на что, рядовые сотрудники работают, рискуя жизнью, чтобы у населения было электричество.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/veer-po-nuzhde-v-chernomorenergo-rasskazali-ob-otklyucheniyakh-elektrichestva-1037175278.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/chernomorenergo-soobschilo-ob-avariyakh-v-elektrosetyakh-abkhazii-iz-za-nepogody-1036880817.html

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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии