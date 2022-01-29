https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/chast-sukhuma-ostalas-bez-sveta-iz-za-avariy-na-elektrosetyakh-1037342346.html
Часть Сухума осталась без света из-за аварий на электросетях
Часть Сухума осталась без света из-за аварий на электросетях
Бригады энергетиков работают на местах аварий в Сухуме. 29.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-29T14:00+0300
2022-01-29T14:00+0300
2022-01-29T15:21+0300
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СУХУМ, 29 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Часть Сухума осталась без подачи электроэнергии из-за серьезных аварий на электросетях, об этом корреспонденту Sputnik рассказала начальник СУЭС Тимур Джинджолия.Вечером 28 января из-за повышенной нагрузки на электросети произошло возгорание проводов в Старом поселке. С утра 29 января энергетики устранили аварию.Еще одно возгорание произошло на подстанции № 94 на улице Арцах. Сейчас, по словам Джинджолия, на месте работают ремонтные бригады, и к вечеру электричество планируют подать жителям улицы.Авария также произошла на части улицы Хварцкия, где вышел из строя кабель. На месте работают энергетики.“Мы попеременно три на три часа даем свет, чтобы у людей был хоть какой-то свет. Кабель вышел из строя из-за перегруза. Потому положили кабель большего сечения, пришлось копать траншею сто с лишним метров. Сегодня было уложено 120 метров кабеля, который вышел из строя. Идет монтаж этого кабеля. Думаю, часа через два мы сможем устранить аварию”, - отметил Джинджолия.Самой сложной оказалась авария на 12 фидере (распределительная сеть - прим.) подстанции НИИЭПиТ. С двух часов ночи без подачи электричества остаются жители центральной части Сухума и района рынка.Джинджолия добавил, что подать электричество жителям центральной части и района рынка по аварийной схеме нет возможности из-за чрезмерных нагрузок на линиях в целом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/grafik-ili-nagruzki-v-chernomorenergo-rasskazali-ob-otklyucheniyakh-elektroenergii--1037297464.html
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, сухум
Часть Сухума осталась без света из-за аварий на электросетях
14:00 29.01.2022 (обновлено: 15:21 29.01.2022)
Бригады энергетиков работают на местах аварий в Сухуме.
СУХУМ, 29 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Часть Сухума осталась без подачи электроэнергии из-за серьезных аварий на электросетях, об этом корреспонденту Sputnik рассказала начальник СУЭС Тимур Джинджолия.
Вечером 28 января из-за повышенной нагрузки на электросети произошло возгорание проводов в Старом поселке. С утра 29 января энергетики устранили аварию.
Еще одно возгорание произошло на подстанции № 94 на улице Арцах. Сейчас, по словам Джинджолия, на месте работают ремонтные бригады, и к вечеру электричество планируют подать жителям улицы.
Авария также произошла на части улицы Хварцкия, где вышел из строя кабель. На месте работают энергетики.
“Мы попеременно три на три часа даем свет, чтобы у людей был хоть какой-то свет. Кабель вышел из строя из-за перегруза. Потому положили кабель большего сечения, пришлось копать траншею сто с лишним метров. Сегодня было уложено 120 метров кабеля, который вышел из строя. Идет монтаж этого кабеля. Думаю, часа через два мы сможем устранить аварию”, - отметил Джинджолия.
Самой сложной оказалась авария на 12 фидере (распределительная сеть - прим.) подстанции НИИЭПиТ. С двух часов ночи без подачи электричества остаются жители центральной части Сухума и района рынка.
“Там бригада работает, ищет место повреждения. Пока результатов нет. Без света остаются центр и район рынка. Сейчас самым сложным остается 12 фидер. Кабель находится глубоко под землей. С утра ищем место повреждения. Будем искать обходные варианты, когда это будет, не знаю. По всем вышеперечисленным авариям есть ясность, скоро у них свет будет. Что касается 12 фидера пока не знаю”, - сказал начальник СУЭС.
Джинджолия добавил, что подать электричество жителям центральной части и района рынка по аварийной схеме нет возможности из-за чрезмерных нагрузок на линиях в целом.