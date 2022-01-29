https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/chast-sukhuma-ostalas-bez-sveta-iz-za-avariy-na-elektrosetyakh-1037342346.html

Часть Сухума осталась без света из-за аварий на электросетях

Часть Сухума осталась без света из-за аварий на электросетях

Бригады энергетиков работают на местах аварий в Сухуме. 29.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-29T14:00+0300

2022-01-29T14:00+0300

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проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 29 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Часть Сухума осталась без подачи электроэнергии из-за серьезных аварий на электросетях, об этом корреспонденту Sputnik рассказала начальник СУЭС Тимур Джинджолия.Вечером 28 января из-за повышенной нагрузки на электросети произошло возгорание проводов в Старом поселке. С утра 29 января энергетики устранили аварию.Еще одно возгорание произошло на подстанции № 94 на улице Арцах. Сейчас, по словам Джинджолия, на месте работают ремонтные бригады, и к вечеру электричество планируют подать жителям улицы.Авария также произошла на части улицы Хварцкия, где вышел из строя кабель. На месте работают энергетики.“Мы попеременно три на три часа даем свет, чтобы у людей был хоть какой-то свет. Кабель вышел из строя из-за перегруза. Потому положили кабель большего сечения, пришлось копать траншею сто с лишним метров. Сегодня было уложено 120 метров кабеля, который вышел из строя. Идет монтаж этого кабеля. Думаю, часа через два мы сможем устранить аварию”, - отметил Джинджолия.Самой сложной оказалась авария на 12 фидере (распределительная сеть - прим.) подстанции НИИЭПиТ. С двух часов ночи без подачи электричества остаются жители центральной части Сухума и района рынка.Джинджолия добавил, что подать электричество жителям центральной части и района рынка по аварийной схеме нет возможности из-за чрезмерных нагрузок на линиях в целом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/grafik-ili-nagruzki-v-chernomorenergo-rasskazali-ob-otklyucheniyakh-elektroenergii--1037297464.html

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, сухум