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Часть Сухума осталась без света из-за аварий на электросетях
Часть Сухума осталась без света из-за аварий на электросетях
Бригады энергетиков работают на местах аварий в Сухуме. 29.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-29T14:00+0300
2022-01-29T15:21+0300
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 29 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Часть Сухума осталась без подачи электроэнергии из-за серьезных аварий на электросетях, об этом корреспонденту Sputnik рассказала начальник СУЭС Тимур Джинджолия.Вечером 28 января из-за повышенной нагрузки на электросети произошло возгорание проводов в Старом поселке. С утра 29 января энергетики устранили аварию.Еще одно возгорание произошло на подстанции № 94 на улице Арцах. Сейчас, по словам Джинджолия, на месте работают ремонтные бригады, и к вечеру электричество планируют подать жителям улицы.Авария также произошла на части улицы Хварцкия, где вышел из строя кабель. На месте работают энергетики.“Мы попеременно три на три часа даем свет, чтобы у людей был хоть какой-то свет. Кабель вышел из строя из-за перегруза. Потому положили кабель большего сечения, пришлось копать траншею сто с лишним метров. Сегодня было уложено 120 метров кабеля, который вышел из строя. Идет монтаж этого кабеля. Думаю, часа через два мы сможем устранить аварию”, - отметил Джинджолия.Самой сложной оказалась авария на 12 фидере (распределительная сеть - прим.) подстанции НИИЭПиТ. С двух часов ночи без подачи электричества остаются жители центральной части Сухума и района рынка.Джинджолия добавил, что подать электричество жителям центральной части и района рынка по аварийной схеме нет возможности из-за чрезмерных нагрузок на линиях в целом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/grafik-ili-nagruzki-v-chernomorenergo-rasskazali-ob-otklyucheniyakh-elektroenergii--1037297464.html
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, сухум

Часть Сухума осталась без света из-за аварий на электросетях

14:00 29.01.2022 (обновлено: 15:21 29.01.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукЭлектропровода
Электропровода - Sputnik Абхазия, 1920, 29.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Бригады энергетиков работают на местах аварий в Сухуме.
СУХУМ, 29 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Часть Сухума осталась без подачи электроэнергии из-за серьезных аварий на электросетях, об этом корреспонденту Sputnik рассказала начальник СУЭС Тимур Джинджолия.
Вечером 28 января из-за повышенной нагрузки на электросети произошло возгорание проводов в Старом поселке. С утра 29 января энергетики устранили аварию.
Еще одно возгорание произошло на подстанции № 94 на улице Арцах. Сейчас, по словам Джинджолия, на месте работают ремонтные бригады, и к вечеру электричество планируют подать жителям улицы.
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26 января, 12:35
Авария также произошла на части улицы Хварцкия, где вышел из строя кабель. На месте работают энергетики.
“Мы попеременно три на три часа даем свет, чтобы у людей был хоть какой-то свет. Кабель вышел из строя из-за перегруза. Потому положили кабель большего сечения, пришлось копать траншею сто с лишним метров. Сегодня было уложено 120 метров кабеля, который вышел из строя. Идет монтаж этого кабеля. Думаю, часа через два мы сможем устранить аварию”, - отметил Джинджолия.
Самой сложной оказалась авария на 12 фидере (распределительная сеть - прим.) подстанции НИИЭПиТ. С двух часов ночи без подачи электричества остаются жители центральной части Сухума и района рынка.
“Там бригада работает, ищет место повреждения. Пока результатов нет. Без света остаются центр и район рынка. Сейчас самым сложным остается 12 фидер. Кабель находится глубоко под землей. С утра ищем место повреждения. Будем искать обходные варианты, когда это будет, не знаю. По всем вышеперечисленным авариям есть ясность, скоро у них свет будет. Что касается 12 фидера пока не знаю”, - сказал начальник СУЭС.
Джинджолия добавил, что подать электричество жителям центральной части и района рынка по аварийной схеме нет возможности из-за чрезмерных нагрузок на линиях в целом.
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