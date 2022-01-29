https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/elektrosnabzhenie-v-rayone-turbazy-v-sukhume-vosstanovili-1037344797.html
Электроснабжение в районе турбазы в Сухуме восстановили
Электроснабжение в районе турбазы в Сухуме восстановили
Специалисты отметили, что нагрузки на линию электропередачи на этом участке города превысили пиковые значения. 29.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-29T18:20+0300
2022-01-29T18:20+0300
2022-01-29T18:48+0300
в абхазии
черноморэнерго
отключение электричества
ремонт
электросети
электричество
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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Электроснабжение в Сухуме в районе турбазы восстановлено, сообщили в официальном аккаунте "Черноморэнерго" в Facebook. Это стало возможным после окончания работ по укладке нового кабеля. Специалисты госкомпании отметили, что нагрузки на линию электропередачи на этом участке города превысили пиковые значения.Ранее в "Черноморэнерго" сообщили, что никакого графика веерного отключения электричества в Абхазии нет. Подача света прекращается либо в случае превышения нагрузки на электросети, либо в аварийных ситуациях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/igra-sveta-kak-zhiteli-abkhazii-vyzhivayut-bez-elektrichestva-1037295693.html
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черноморэнерго, отключение электричества, ремонт, электросети, электричество
Электроснабжение в районе турбазы в Сухуме восстановили
18:20 29.01.2022 (обновлено: 18:48 29.01.2022)
Специалисты отметили, что нагрузки на линию электропередачи на этом участке города превысили пиковые значения.
СУХУМ, 29 янв - Sputnik.
Электроснабжение в Сухуме в районе турбазы восстановлено, сообщили в официальном аккаунте "Черноморэнерго" в Facebook
. Это стало возможным после окончания работ по укладке нового кабеля. Специалисты госкомпании отметили, что нагрузки на линию электропередачи на этом участке города превысили пиковые значения.
Ранее в "Черноморэнерго" сообщили, что никакого графика веерного отключения электричества в Абхазии нет. Подача света прекращается либо в случае превышения нагрузки на электросети, либо в аварийных ситуациях.