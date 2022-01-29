https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/elektrosnabzhenie-v-rayone-turbazy-v-sukhume-vosstanovili-1037344797.html

Электроснабжение в районе турбазы в Сухуме восстановили

Электроснабжение в районе турбазы в Сухуме восстановили

Специалисты отметили, что нагрузки на линию электропередачи на этом участке города превысили пиковые значения. 29.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-29T18:20+0300

2022-01-29T18:20+0300

2022-01-29T18:48+0300

в абхазии

черноморэнерго

отключение электричества

ремонт

электросети

электричество

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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Электроснабжение в Сухуме в районе турбазы восстановлено, сообщили в официальном аккаунте "Черноморэнерго" в Facebook. Это стало возможным после окончания работ по укладке нового кабеля. Специалисты госкомпании отметили, что нагрузки на линию электропередачи на этом участке города превысили пиковые значения.Ранее в "Черноморэнерго" сообщили, что никакого графика веерного отключения электричества в Абхазии нет. Подача света прекращается либо в случае превышения нагрузки на электросети, либо в аварийных ситуациях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/igra-sveta-kak-zhiteli-abkhazii-vyzhivayut-bez-elektrichestva-1037295693.html

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черноморэнерго, отключение электричества, ремонт, электросети, электричество