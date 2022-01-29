Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/elektrosnabzhenie-v-rayone-turbazy-v-sukhume-vosstanovili-1037344797.html
Электроснабжение в районе турбазы в Сухуме восстановили
Электроснабжение в районе турбазы в Сухуме восстановили
Специалисты отметили, что нагрузки на линию электропередачи на этом участке города превысили пиковые значения. 29.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-29T18:20+0300
2022-01-29T18:48+0300
в абхазии
черноморэнерго
отключение электричества
ремонт
электросети
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1d/1037344707_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_4e38d4a31437516107f704f6b2da3ab2.jpg
СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Электроснабжение в Сухуме в районе турбазы восстановлено, сообщили в официальном аккаунте "Черноморэнерго" в Facebook. Это стало возможным после окончания работ по укладке нового кабеля. Специалисты госкомпании отметили, что нагрузки на линию электропередачи на этом участке города превысили пиковые значения.Ранее в "Черноморэнерго" сообщили, что никакого графика веерного отключения электричества в Абхазии нет. Подача света прекращается либо в случае превышения нагрузки на электросети, либо в аварийных ситуациях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/igra-sveta-kak-zhiteli-abkhazii-vyzhivayut-bez-elektrichestva-1037295693.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1d/1037344707_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_74da2cc88bda1a812c9b98882b1bb59d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
черноморэнерго, отключение электричества, ремонт, электросети, электричество

Электроснабжение в районе турбазы в Сухуме восстановили

18:20 29.01.2022 (обновлено: 18:48 29.01.2022)
© Foto / Facebook/РУП "Черноморэнерго"Работы по укладке нового кабеля питающего район турбазы г. Сухум окончены
Работы по укладке нового кабеля питающего район турбазы г. Сухум окончены - Sputnik Абхазия, 1920, 29.01.2022
© Foto / Facebook/РУП "Черноморэнерго"
Подписаться на
Специалисты отметили, что нагрузки на линию электропередачи на этом участке города превысили пиковые значения.
СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Электроснабжение в Сухуме в районе турбазы восстановлено, сообщили в официальном аккаунте "Черноморэнерго" в Facebook. Это стало возможным после окончания работ по укладке нового кабеля. Специалисты госкомпании отметили, что нагрузки на линию электропередачи на этом участке города превысили пиковые значения.
Ранее в "Черноморэнерго" сообщили, что никакого графика веерного отключения электричества в Абхазии нет. Подача света прекращается либо в случае превышения нагрузки на электросети, либо в аварийных ситуациях.
Лампочка - Sputnik Абхазия, 1920, 26.01.2022
В Абхазии
Игра света: как жители Абхазии выживают без электричества
26 января, 12:55
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский