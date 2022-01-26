https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/igra-sveta-kak-zhiteli-abkhazii-vyzhivayut-bez-elektrichestva-1037295693.html

Игра света: как жители Абхазии выживают без электричества

Игра света: как жители Абхазии выживают без электричества

В республике продолжаются отключения электроэнергии. Специалисты объясняют это высокими нагрузками и частыми авариями на линиях. 26.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-26T12:55+0300

2022-01-26T12:55+0300

2022-01-26T12:55+0300

в абхазии

министерство энергетики рф

абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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О том, как отсутствие света влияет на жителей страны и как им приходится выживать без электричества, читайте в материале Sputnik.SputnikОтсутствием света жителей Абхазии уже не удивить. Однако привыкнуть к этому все равно не получается. Одно дело отключения по графику, другое - когда темнота застает врасплох.Ноги в тазике с горячей водойДвенадцатилетней Диане Джопуа приходится делать уроки при свечах - отключение электричества в их районе приходится в основном на вечернее время."Вечером после работы я сажусь делать уроки с детьми. Уже проверено, письменные задания лучше делать, когда в доме есть свет, а вот читать, при свете фонарика телефона", - говорит мать Дианы Альбина Жиба.Когда после уроков остается время, девочке не приходится скучать в темноте - также при свете фонарика она вяжет крючком.А вот дочери Астанды из Сухума повезло меньше. В квартире, где нет дровяной печки, уроки приходится делать не только в темноте, но и в холоде.Неудобства, вызванные отсутствием электричества, недавно испытала на себе журналистка Оксана Трапш. Света в ее районе не было несколько дней, а вместе с ним и горячей воды. И чтобы пойти на работу Оксане пришлось греть воду на газе.“Пришлось вставать в 6 утра, греть воду, чтобы помыть голову и ждать пока волосы высохнут. На работу я не опоздала, но пришла с кудряшками, потому что их не высушишь феном, утюжком не воспользуешься. Когда отключают свет на час-два, как-то более-менее терпимо, но когда на долгое время - нет”, - отмечает Трапш.А некоторым приходится вспоминать старый добрый способ отопления дровами. Так родственникам 80-летней Замиры пришлось поставить бабушке печку.“Хоть в городе и не введены официально веерные отключения, но света нет по 4-5 часов. Пару дней назад, когда выпал снег, света не было почти сутки, в доме стало холоднее, чем на улице. Наутро мы поставили дровяную печь, ну а куда деваться. Вся семья ночует в той комнате, где тепло, так как надежды нет ни на кондиционер, ни на теплые полы. В шутку говорим, что "открыли госпиталь". Вернулись в послевоенные годы. Неудобства? Да кто о них думает? Главное не заболеть!" - отмечает внучка Замиры Рада Ажиба.Атмосфера подталкивает писатьОдин из собеседников корреспондента Sputnik, который предпочел остаться неназванным, признался, что увлекается игрой в покер в интернете и однажды отключение света вне графика едва не лишило его выигрыша".“В тот вечер я участвовал в турнире, в котором играли три тысячи человек. Я шел на первом месте. Все складывалось как никогда удачно, и я уже был в предвкушении крупного куша, как впереди меня ждал неприятный сюрприз – неожиданно выключили свет”, - рассказал игрок.Любитель спортивной карточной игры не растерялся, попытался продолжить игру на телефоне, но и там тоже "обвалился" интернет. Тогда поломка на энергосети оказалась настолько серьезной, что частично даже вышли из строя вышки сотовых операторов.Подачу электричества восстановили примерно через час. Как только в доме загорелся свет, появился интернет, игрок зашел в приложение и увидел, что накопленных до “блэкаута” фишек оказалось достаточно, чтобы выйти на финальный стол даже в режиме "офлайн". Закончилась история тем, что наш респондент не только наверстал упущенное, но также сумел занять первое место в турнире.Однако не для всех отключения электричества стали негативным явлением. Наала Гунба смогла извлечь из этого пользу. Она стала снова писать стихи. Раньше на это у нее не хватало времени .Выход в светМногим жителям Абхазии вовсе приходится бороться за электричество. Об этом свидетельствует история журналиста Элеоноры Гилоян, которой пришлось буквально добиваться света в своем районе. После очередного многодневного отключения электричества и безуспешных попыток узнать у Сухумского управления электрическими сооружениями (СУЭС) причину, Гилоян решила добиваться результата через социальные сети. Она написала в "Черноморэнерго" и министру экономику Абхазии Кристине Озган. Только так журналисту удалось выяснить, что причина отключение света в ее районе в трансформаторе, который не справляется с нагрузками. Представители Министерства экономики пообещали приобрести новый трансформатор. Как отмечает Гилоян, после этой истории, электричество в ее районе перестали отключать.Схожая история произошла и с автором этих строк. Находясь в гостях у родственников в одном селе выяснилось, что жители этого населенного пункта уже пятые сутки остаются без света из-за поломки трансформатора. В районном филиале “Черноморэнерго” ответили, что в ближайшее время ничем не могут помочь - большие очереди на ремонт трансформаторов. Лишь после того, как эта история появилась в СМИ, нашлось и решение проблемы. Для села нашли новый трансформатор.

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министерство энергетики рф, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии