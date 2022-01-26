https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/igra-sveta-kak-zhiteli-abkhazii-vyzhivayut-bez-elektrichestva-1037295693.html
Игра света: как жители Абхазии выживают без электричества
Игра света: как жители Абхазии выживают без электричества
В республике продолжаются отключения электроэнергии. Специалисты объясняют это высокими нагрузками и частыми авариями на линиях. 26.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-26T12:55+0300
2022-01-26T12:55+0300
2022-01-26T12:55+0300
в абхазии
министерство энергетики рф
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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О том, как отсутствие света влияет на жителей страны и как им приходится выживать без электричества, читайте в материале Sputnik.SputnikОтсутствием света жителей Абхазии уже не удивить. Однако привыкнуть к этому все равно не получается. Одно дело отключения по графику, другое - когда темнота застает врасплох.Ноги в тазике с горячей водойДвенадцатилетней Диане Джопуа приходится делать уроки при свечах - отключение электричества в их районе приходится в основном на вечернее время."Вечером после работы я сажусь делать уроки с детьми. Уже проверено, письменные задания лучше делать, когда в доме есть свет, а вот читать, при свете фонарика телефона", - говорит мать Дианы Альбина Жиба.Когда после уроков остается время, девочке не приходится скучать в темноте - также при свете фонарика она вяжет крючком.А вот дочери Астанды из Сухума повезло меньше. В квартире, где нет дровяной печки, уроки приходится делать не только в темноте, но и в холоде.Неудобства, вызванные отсутствием электричества, недавно испытала на себе журналистка Оксана Трапш. Света в ее районе не было несколько дней, а вместе с ним и горячей воды. И чтобы пойти на работу Оксане пришлось греть воду на газе.“Пришлось вставать в 6 утра, греть воду, чтобы помыть голову и ждать пока волосы высохнут. На работу я не опоздала, но пришла с кудряшками, потому что их не высушишь феном, утюжком не воспользуешься. Когда отключают свет на час-два, как-то более-менее терпимо, но когда на долгое время - нет”, - отмечает Трапш.А некоторым приходится вспоминать старый добрый способ отопления дровами. Так родственникам 80-летней Замиры пришлось поставить бабушке печку.“Хоть в городе и не введены официально веерные отключения, но света нет по 4-5 часов. Пару дней назад, когда выпал снег, света не было почти сутки, в доме стало холоднее, чем на улице. Наутро мы поставили дровяную печь, ну а куда деваться. Вся семья ночует в той комнате, где тепло, так как надежды нет ни на кондиционер, ни на теплые полы. В шутку говорим, что "открыли госпиталь". Вернулись в послевоенные годы. Неудобства? Да кто о них думает? Главное не заболеть!" - отмечает внучка Замиры Рада Ажиба.Атмосфера подталкивает писатьОдин из собеседников корреспондента Sputnik, который предпочел остаться неназванным, признался, что увлекается игрой в покер в интернете и однажды отключение света вне графика едва не лишило его выигрыша".“В тот вечер я участвовал в турнире, в котором играли три тысячи человек. Я шел на первом месте. Все складывалось как никогда удачно, и я уже был в предвкушении крупного куша, как впереди меня ждал неприятный сюрприз – неожиданно выключили свет”, - рассказал игрок.Любитель спортивной карточной игры не растерялся, попытался продолжить игру на телефоне, но и там тоже "обвалился" интернет. Тогда поломка на энергосети оказалась настолько серьезной, что частично даже вышли из строя вышки сотовых операторов.Подачу электричества восстановили примерно через час. Как только в доме загорелся свет, появился интернет, игрок зашел в приложение и увидел, что накопленных до “блэкаута” фишек оказалось достаточно, чтобы выйти на финальный стол даже в режиме "офлайн". Закончилась история тем, что наш респондент не только наверстал упущенное, но также сумел занять первое место в турнире.Однако не для всех отключения электричества стали негативным явлением. Наала Гунба смогла извлечь из этого пользу. Она стала снова писать стихи. Раньше на это у нее не хватало времени .Выход в светМногим жителям Абхазии вовсе приходится бороться за электричество. Об этом свидетельствует история журналиста Элеоноры Гилоян, которой пришлось буквально добиваться света в своем районе. После очередного многодневного отключения электричества и безуспешных попыток узнать у Сухумского управления электрическими сооружениями (СУЭС) причину, Гилоян решила добиваться результата через социальные сети. Она написала в "Черноморэнерго" и министру экономику Абхазии Кристине Озган. Только так журналисту удалось выяснить, что причина отключение света в ее районе в трансформаторе, который не справляется с нагрузками. Представители Министерства экономики пообещали приобрести новый трансформатор. Как отмечает Гилоян, после этой истории, электричество в ее районе перестали отключать.Схожая история произошла и с автором этих строк. Находясь в гостях у родственников в одном селе выяснилось, что жители этого населенного пункта уже пятые сутки остаются без света из-за поломки трансформатора. В районном филиале “Черноморэнерго” ответили, что в ближайшее время ничем не могут помочь - большие очереди на ремонт трансформаторов. Лишь после того, как эта история появилась в СМИ, нашлось и решение проблемы. Для села нашли новый трансформатор.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/grafik-ili-nagruzki-v-chernomorenergo-rasskazali-ob-otklyucheniyakh-elektroenergii--1037297464.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/kvarchiya-o-probleme-so-svetom-v-dome-prestarelykhv-sukhume-14-let-ne-vizhu-vykhoda-1037218314.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/zhiteli-poselka-tsandrypsh-potrebovali-reshit-vopros-s-dopolnitelnym-transformatorom-1037044488.html
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министерство энергетики рф, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Игра света: как жители Абхазии выживают без электричества
Сария Кварацхелия
Корреспондент Sputnik
В республике продолжаются отключения электроэнергии. Специалисты объясняют это высокими нагрузками и частыми авариями на линиях.
О том, как отсутствие света влияет на жителей страны и как им приходится выживать без электричества, читайте в материале Sputnik.
Отсутствием света жителей Абхазии уже не удивить. Однако привыкнуть к этому все равно не получается. Одно дело отключения по графику, другое - когда темнота застает врасплох.
Ноги в тазике с горячей водой
Двенадцатилетней Диане Джопуа приходится делать уроки при свечах - отключение электричества в их районе приходится в основном на вечернее время.
"Вечером после работы я сажусь делать уроки с детьми. Уже проверено, письменные задания лучше делать, когда в доме есть свет, а вот читать, при свете фонарика телефона", - говорит мать Дианы Альбина Жиба.
Когда после уроков остается время, девочке не приходится скучать в темноте - также при свете фонарика она вяжет крючком.
А вот дочери Астанды из Сухума повезло меньше. В квартире, где нет дровяной печки, уроки приходится делать не только в темноте, но и в холоде.
“Недавно делали уроки с ребенком, света не было, в квартире холодно. Ребенок был тепло одет, сверху махровый халат, а также одеяло. Но так как все равно было холодно, ноги дочери были в тазике с горячей водой. Спасибо, что вода горячая есть. Еще пришлось газ включить, чтобы кухня как-то согрелась”, - отмечает Астанда.
Неудобства, вызванные отсутствием электричества, недавно испытала на себе журналистка Оксана Трапш. Света в ее районе не было несколько дней, а вместе с ним и горячей воды. И чтобы пойти на работу Оксане пришлось греть воду на газе.
“Пришлось вставать в 6 утра, греть воду, чтобы помыть голову и ждать пока волосы высохнут. На работу я не опоздала, но пришла с кудряшками, потому что их не высушишь феном, утюжком не воспользуешься. Когда отключают свет на час-два, как-то более-менее терпимо, но когда на долгое время - нет”, - отмечает Трапш.
А некоторым приходится вспоминать старый добрый способ отопления дровами. Так родственникам 80-летней Замиры пришлось поставить бабушке печку.
“Хоть в городе и не введены официально веерные отключения, но света нет по 4-5 часов. Пару дней назад, когда выпал снег, света не было почти сутки, в доме стало холоднее, чем на улице. Наутро мы поставили дровяную печь, ну а куда деваться. Вся семья ночует в той комнате, где тепло, так как надежды нет ни на кондиционер, ни на теплые полы. В шутку говорим, что "открыли госпиталь". Вернулись в послевоенные годы. Неудобства? Да кто о них думает? Главное не заболеть!" - отмечает внучка Замиры Рада Ажиба.
Атмосфера подталкивает писать
Один из собеседников корреспондента Sputnik, который предпочел остаться неназванным, признался, что увлекается игрой в покер в интернете и однажды отключение света вне графика едва не лишило его выигрыша".
“В тот вечер я участвовал в турнире, в котором играли три тысячи человек. Я шел на первом месте. Все складывалось как никогда удачно, и я уже был в предвкушении крупного куша, как впереди меня ждал неприятный сюрприз – неожиданно выключили свет”, - рассказал игрок.
Любитель спортивной карточной игры не растерялся, попытался продолжить игру на телефоне, но и там тоже "обвалился" интернет. Тогда поломка на энергосети оказалась настолько серьезной, что частично даже вышли из строя вышки сотовых операторов.
“Я всячески пытался восстановить мобильный интернет, но все было тщетно. Приложение не открывалось. Я понимал, что пока меня нет в игре, выигранные фишки просто "растащат" оппоненты, и ничего с этим сделать нельзя. Не буду скрывать, тогда я был очень зол”, - рассказал собеседник.
Подачу электричества восстановили примерно через час. Как только в доме загорелся свет, появился интернет, игрок зашел в приложение и увидел, что накопленных до “блэкаута” фишек оказалось достаточно, чтобы выйти на финальный стол даже в режиме "офлайн". Закончилась история тем, что наш респондент не только наверстал упущенное, но также сумел занять первое место в турнире.
Однако не для всех отключения электричества стали негативным явлением. Наала Гунба смогла извлечь из этого пользу. Она стала снова писать стихи. Раньше на это у нее не хватало времени .
“В доме топится печь, на столе зажжены свечи, вся семья собирается за ужином. Гаджеты откладываются в сторону, ведь зарядку на телефоне стоит поберечь. Настает время уютных посиделок. Раньше я очень любила писать стихи, но во всей этой рутине на мое хобби не хватало времени. Но теперь атмосфера подталкивает к листу и бумаге, я вновь начала писать. Я считаю, что тому, кто умеет ждать, всегда достается лучшее. Не отчаиваемся и проводим больше времени с родными”, - отмечает Гунба.
Выход в свет
Многим жителям Абхазии вовсе приходится бороться за электричество. Об этом свидетельствует история журналиста Элеоноры Гилоян, которой пришлось буквально добиваться света в своем районе. После очередного многодневного отключения электричества и безуспешных попыток узнать у Сухумского управления электрическими сооружениями (СУЭС) причину, Гилоян решила добиваться результата через социальные сети. Она написала в "Черноморэнерго" и министру экономику Абхазии Кристине Озган. Только так журналисту удалось выяснить, что причина отключение света в ее районе в трансформаторе, который не справляется с нагрузками. Представители Министерства экономики пообещали приобрести новый трансформатор. Как отмечает Гилоян, после этой истории, электричество в ее районе перестали отключать.
Схожая история произошла и с автором этих строк. Находясь в гостях у родственников в одном селе выяснилось, что жители этого населенного пункта уже пятые сутки остаются без света из-за поломки трансформатора. В районном филиале “Черноморэнерго” ответили, что в ближайшее время ничем не могут помочь - большие очереди на ремонт трансформаторов. Лишь после того, как эта история появилась в СМИ, нашлось и решение проблемы. Для села нашли новый трансформатор.