https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/krasnodarskiy-kray-obnovil-rekord-po-zabolevaemosti-covid-19-1037344530.html
Краснодарский край обновил рекорд по заболеваемости COVID-19
Краснодарский край обновил рекорд по заболеваемости COVID-19
Самому младшему заразившемуся 5 месяцев, старшему – 84 года. 29.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-29T17:22+0300
2022-01-29T17:22+0300
2022-01-29T17:26+0300
эпидемия
коронавирусы
кубань
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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. В Краснодарском крае за сутки выявили 1 109 заболевших коронавирусом, сообщили на сайте Оперативного штаба региона. Третий день подряд их число переваливает за тысячу. С начала пандемии в лабораториях Краснодарского края провели 6 044 540 исследований. В медицинские организации с подозрением на коронавирус обратились 702 526 жителей. Всего с начала пандемии на Кубани коронавирус выявили у 136 752 человека. Выздоровели 106 651. Умерли 10 042 пациента.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/bolee-700-sluchaev-koronavirusa-zafiksirovano-v-abkhazii-za-minuvshie-sutki-1037340590.html
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эпидемия, коронавирусы, кубань
Краснодарский край обновил рекорд по заболеваемости COVID-19
17:22 29.01.2022 (обновлено: 17:26 29.01.2022)
Самому младшему заразившемуся 5 месяцев, старшему – 84 года.
СУХУМ, 29 янв - Sputnik.
В Краснодарском крае за сутки выявили 1 109 заболевших коронавирусом, сообщили на сайте
Оперативного штаба региона. Третий день подряд их число переваливает за тысячу.
Так, 27 января на Кубани выявили 1 020 зараженных ковидом, 28-го – 1 049, 29 января - 1 109. За сутки заболели 672 женщины и 437 мужчин. Среди них 157 детей. Самому младшему пациенту 5 месяцев, старшему – 84 года. Больше всего случаев в Краснодаре – 467. На втором месте - Новороссийск – 205, на третьей строчке Сочи – 157.
С начала пандемии в лабораториях Краснодарского края провели 6 044 540 исследований. В медицинские организации с подозрением на коронавирус обратились 702 526 жителей. Всего с начала пандемии на Кубани коронавирус выявили у 136 752 человека. Выздоровели 106 651. Умерли 10 042 пациента.