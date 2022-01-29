https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/krasnodarskiy-kray-obnovil-rekord-po-zabolevaemosti-covid-19-1037344530.html

Краснодарский край обновил рекорд по заболеваемости COVID-19

Краснодарский край обновил рекорд по заболеваемости COVID-19

Самому младшему заразившемуся 5 месяцев, старшему – 84 года. 29.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-29T17:22+0300

2022-01-29T17:22+0300

2022-01-29T17:26+0300

эпидемия

коронавирусы

кубань

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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. В Краснодарском крае за сутки выявили 1 109 заболевших коронавирусом, сообщили на сайте Оперативного штаба региона. Третий день подряд их число переваливает за тысячу. С начала пандемии в лабораториях Краснодарского края провели 6 044 540 исследований. В медицинские организации с подозрением на коронавирус обратились 702 526 жителей. Всего с начала пандемии на Кубани коронавирус выявили у 136 752 человека. Выздоровели 106 651. Умерли 10 042 пациента.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/bolee-700-sluchaev-koronavirusa-zafiksirovano-v-abkhazii-za-minuvshie-sutki-1037340590.html

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эпидемия, коронавирусы, кубань