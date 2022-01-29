Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/militsiya-izyala-pistolet-u-zhitelya-sukhuma-1037341628.html
Милиция изъяла пистолет у жителя Сухума
Милиция изъяла пистолет у жителя Сухума
Незаконно хранимый ПМ был переделан из охолощенного в боевой. 29.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-29T12:03+0300
2022-01-29T12:49+0300
в абхазии
милиция
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102627/86/1026278634_0:138:2457:1520_1920x0_80_0_0_a53c796620a83ba87a7c8a7534a19a49.jpg
СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Сотрудники уголовного розыска изъяли пистолет Макарова и боеприпасы у жителя столицы республики Эмзара Кварчия (1989 года рождения), сообщили на сайте МВД Абхазии. Оружие было обнаружено при осмотре автомобиля БМВ. Кварчия, управлявший машиной, хранил пистолет незаконно. Как выяснили эксперты, ПМ был переделан из охолощенного в боевой, технически исправен и пригоден для стрельбы. Патроны оказались боевыми. В отношении Кварчия возбуждено уголовное дело. Он был отпущен под подписку о невыезде.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/muzhchine-strelyavshemu-v-zdanie-chernomorenergo-vynesli-prigovor-1037341015.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102627/86/1026278634_122:0:2333:1658_1920x0_80_0_0_57669a78aac20e29f6e7a3345fe01f76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
милиция, криминал

Милиция изъяла пистолет у жителя Сухума

12:03 29.01.2022 (обновлено: 12:49 29.01.2022)
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПистолет Макарова
Пистолет Макарова - Sputnik Абхазия, 1920, 29.01.2022
© Sputnik / Виталий Аньков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Незаконно хранимый ПМ был переделан из охолощенного в боевой.
СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Сотрудники уголовного розыска изъяли пистолет Макарова и боеприпасы у жителя столицы республики Эмзара Кварчия (1989 года рождения), сообщили на сайте МВД Абхазии.
Оружие было обнаружено при осмотре автомобиля БМВ. Кварчия, управлявший машиной, хранил пистолет незаконно. Как выяснили эксперты, ПМ был переделан из охолощенного в боевой, технически исправен и пригоден для стрельбы. Патроны оказались боевыми.
В отношении Кварчия возбуждено уголовное дело. Он был отпущен под подписку о невыезде.
Молоток в руках судьи - Sputnik Абхазия, 1920, 29.01.2022
В Абхазии
Мужчине, стрелявшему в здание "Черноморэнерго", вынесли приговор
11:20
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский