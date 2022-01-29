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Милиция изъяла пистолет у жителя Сухума
Милиция изъяла пистолет у жителя Сухума
Незаконно хранимый ПМ был переделан из охолощенного в боевой. 29.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-29T12:03+0300
2022-01-29T12:03+0300
2022-01-29T12:49+0300
в абхазии
милиция
криминал
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СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Сотрудники уголовного розыска изъяли пистолет Макарова и боеприпасы у жителя столицы республики Эмзара Кварчия (1989 года рождения), сообщили на сайте МВД Абхазии. Оружие было обнаружено при осмотре автомобиля БМВ. Кварчия, управлявший машиной, хранил пистолет незаконно. Как выяснили эксперты, ПМ был переделан из охолощенного в боевой, технически исправен и пригоден для стрельбы. Патроны оказались боевыми. В отношении Кварчия возбуждено уголовное дело. Он был отпущен под подписку о невыезде.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/muzhchine-strelyavshemu-v-zdanie-chernomorenergo-vynesli-prigovor-1037341015.html
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милиция, криминал
Милиция изъяла пистолет у жителя Сухума
12:03 29.01.2022 (обновлено: 12:49 29.01.2022)
Незаконно хранимый ПМ был переделан из охолощенного в боевой.
СУХУМ, 29 янв – Sputnik.
Сотрудники уголовного розыска изъяли пистолет Макарова и боеприпасы у жителя столицы республики Эмзара Кварчия (1989 года рождения), сообщили на сайте
МВД Абхазии.
Оружие было обнаружено при осмотре автомобиля БМВ. Кварчия, управлявший машиной, хранил пистолет незаконно. Как выяснили эксперты, ПМ был переделан из охолощенного в боевой, технически исправен и пригоден для стрельбы. Патроны оказались боевыми.
В отношении Кварчия возбуждено уголовное дело. Он был отпущен под подписку о невыезде.