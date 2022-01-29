https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/muzhchine-strelyavshemu-v-zdanie-chernomorenergo-vynesli-prigovor-1037341015.html

Мужчине, стрелявшему в здание "Черноморэнерго", вынесли приговор

Мужчине, стрелявшему в здание "Черноморэнерго", вынесли приговор

Инцидент произошел в Сухуме 25 ноября 2021 года. 29.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-29T11:20+0300

2022-01-29T11:20+0300

2022-01-29T11:53+0300

в абхазии

стрельба

оружие

суд

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СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Столичный городской суд под председательством судьи Марата Авидзба приговорил Алхаса Хварцкия к четырем годам и шести месяцам лишения свободы со штрафом 15 тыс рублей в доход государства, сообщили на сайте органа правосудия. Согласно статьи 67 (Условное осуждение) УК Республики Абхазия наказание считается условным с испытательным сроком на три года.Следственный отдел сухумского УВД возбудил уголовное дело по ст.207 ч.2 (Хулиганство) и ст.217 ч.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК Республики Абхазия. Хварцкия был помещен под домашний арест.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/oruzhie-i-narkotiki-mvd-abkhazii-opublikovalo-operativnuyu-svodku-1037243587.html

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2022

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стрельба, оружие, суд