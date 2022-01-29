https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/postradavshim-ot-strelby-v-pitsunde-turistam-vyplatili-kompensatsiyu-1037341889.html

Пострадавшим от стрельбы в Пицунде туристам выплатили компенсацию

Пострадавшим от стрельбы в Пицунде туристам выплатили компенсацию

Инцидент находился под личным контролем руководства Абхазии. 29.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-29T13:04+0300

2022-01-29T13:04+0300

2022-01-29T13:04+0300

в абхазии

стрельба

туризм

криминал

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СУХУМ, 29 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Правительство Абхазии выплатило 2 млн рублей компенсации туристам, пострадавшим от стрельбы в пицундском пансионате "Самшитовая роща", сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Минтуризма республики. Двое россиян пострадали в ходе стрельбы в летнем кафе на территории пансионата "Самшитовая роща" 15 июня 2021 года. У них возник конфликт с жителем села Лыхны Дмитрием Пилия. Последний выстрелил одному туристу в стопу и в колено. Другого он ранил в таз и левую ногу. Пострадавших доставили в Гагрскую больницу. Там им оказали первую помощь, а потом вывезли в Россию. В отношении Пилия было возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы от пяти лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/militsiya-izyala-pistolet-u-zhitelya-sukhuma-1037341628.html

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стрельба, туризм, криминал