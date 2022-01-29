Правоохранители изъяли в Сухуме метадон

Мужчину задержали ночью в Сухуме. Он добровольно выдал имеющийся у него опиоид. В отношении Погосяна возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 223 (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Республики Абхазия.