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Правоохранители изъяли в Сухуме метадон
Задержанный мужчина сам добровольно выдал опиоид.
СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Сотрудники уголовного розыска столицы республики изъяли у Самвела Погосяна (1985 года рождения) сверток с методоном, сообщили на сайте МВД Абхазии.
Мужчину задержали ночью в Сухуме. Он добровольно выдал имеющийся у него опиоид. В отношении Погосяна возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 223 (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Республики Абхазия.
Решатся вопрос об избрании меры пресечения.