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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/pravookhraniteli-izyali-v-sukhume-metadon-1037342978.html
Правоохранители изъяли в Сухуме метадон
Правоохранители изъяли в Сухуме метадон
Задержанный мужчина сам добровольно выдал опиоид. 29.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-29T14:27+0300
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в абхазии
метадон
наркотики
милиция
криминал
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СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Сотрудники уголовного розыска столицы республики изъяли у Самвела Погосяна (1985 года рождения) сверток с методоном, сообщили на сайте МВД Абхазии. Решатся вопрос об избрании меры пресечения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/narkodilery-pod-prikrytiem-v-sukhume-zaderzhany-zakladchiki-metadona-1037322829.html
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метадон, наркотики, милиция, криминал

Правоохранители изъяли в Сухуме метадон

14:27 29.01.2022
© Foto / Facebook/Милиция АбхазииРасфасованное в свертки наркотическое вещество "метадон"
Расфасованное в свертки наркотическое вещество метадон - Sputnik Абхазия, 1920, 29.01.2022
© Foto / Facebook/Милиция Абхазии
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Задержанный мужчина сам добровольно выдал опиоид.
СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Сотрудники уголовного розыска столицы республики изъяли у Самвела Погосяна (1985 года рождения) сверток с методоном, сообщили на сайте МВД Абхазии.
Мужчину задержали ночью в Сухуме. Он добровольно выдал имеющийся у него опиоид. В отношении Погосяна возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 223 (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Республики Абхазия.
Решатся вопрос об избрании меры пресечения.
Машины МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.01.2022
В Абхазии
Наркодилеры под прикрытием: в Сухуме задержаны закладчики метадона
27 января, 22:13
В Абхазии
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