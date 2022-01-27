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https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/narkodilery-pod-prikrytiem-v-sukhume-zaderzhany-zakladchiki-metadona-1037322829.html
Наркодилеры под прикрытием: в Сухуме задержаны закладчики метадона
Наркодилеры под прикрытием: в Сухуме задержаны закладчики метадона
Двое молодых людей и девушка приехали в Сухум под видом туристов. 27.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Трое граждан, делавших закладки с сильнодействующим наркотиком, задержаны в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Первым оперативники задержали 22-летнего гражданина Азербайджана Джавида Мамедова. У него изъяли шесть свертков с наркотическим средством метадон весом свыше шести грамм. Он фотографировал места закладок в городе и вместе с точными координатами пересылал покупателю. Позже сотрудники угрозыска задержали в съемной квартире в Сухуме граждан России - Серафиму Богданову и ее родного брата Евгения Масальского. В ходе личного досмотра у Масальского изъяли четыре свертка с метадоном общим весом порядка четырех грамм. Серафима Богданова хранила наркотики в носках, у нее изъяли пять свертков того же наркотика общим весом свыше пяти грамм. Тайные закладки делались на улицах Сухума: Воронова, Аидгылара, Басария, Гулия, Сахарова, Ардзинба, Чочуа, в Парке Славы.Всего было обнаружено и изъято 45 закладок, общей массой 60.283 грамма.В отношении Мамедова, Богдановой и Масальского следственным отделом управления внутренних дел по Сухума возбуждено уголовное. Им вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств группой лиц в особо крупном размере.Им грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного срока с высокими штрафами и конфискацией имущества.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/mvd-abkhazii-preseklo-krupnyy-sbyt-narkotikov-v-gale-1037049180.html
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мвд абхазии, абхазия, наркотики, сухум

Наркодилеры под прикрытием: в Сухуме задержаны закладчики метадона

22:13 27.01.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукМашины МВД Абхазии
Машины МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Двое молодых людей и девушка приехали в Сухум под видом туристов.
СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Трое граждан, делавших закладки с сильнодействующим наркотиком, задержаны в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
Первым оперативники задержали 22-летнего гражданина Азербайджана Джавида Мамедова. У него изъяли шесть свертков с наркотическим средством метадон весом свыше шести грамм.

Мамедов рассказал, что приобрел наркотик через знакомую Серафиму Багданову в Москве для перепродажи в Абхазии путем закладок.

Он фотографировал места закладок в городе и вместе с точными координатами пересылал покупателю.
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7 января, 10:07
Позже сотрудники угрозыска задержали в съемной квартире в Сухуме граждан России - Серафиму Богданову и ее родного брата Евгения Масальского.
В ходе личного досмотра у Масальского изъяли четыре свертка с метадоном общим весом порядка четырех грамм. Серафима Богданова хранила наркотики в носках, у нее изъяли пять свертков того же наркотика общим весом свыше пяти грамм.
Тайные закладки делались на улицах Сухума: Воронова, Аидгылара, Басария, Гулия, Сахарова, Ардзинба, Чочуа, в Парке Славы.

Всего было обнаружено и изъято 45 закладок, общей массой 60,2 грамм.

Всего было обнаружено и изъято 45 закладок, общей массой 60.283 грамма.
В отношении Мамедова, Богдановой и Масальского следственным отделом управления внутренних дел по Сухума возбуждено уголовное. Им вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств группой лиц в особо крупном размере.
Им грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного срока с высокими штрафами и конфискацией имущества.
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