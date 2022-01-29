https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/tri-shtormovykh-preduprezhdeniya-obyavleno-v-krasnodarskom-krae-1037342797.html

Три штормовых предупреждения объявлено в Краснодарском крае

Три штормовых предупреждения объявлено в Краснодарском крае

Оперативные службы региона продолжают находиться в режиме повышенной готовности. 29.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-29T14:49+0300

2022-01-29T14:49+0300

2022-01-29T14:49+0300

россия

сочи

непогода

краснодарский край

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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Три штормовых предупреждения действует в Краснодарском крае из-за непогоды, сообщает региональный оперштаб. Экстренные службы предупреждают, что в ближайшие дни и до 1 февраля в регионе ожидают снег, мокрый снег, сильные дожди, грозы, град, туман, усиление ветра, на дорогах гололедица. В нескольких районах возможны подъемы уровней воды.На подъезде к Краснодару установили мобильный комплекс информирования и оповещения населения.В предгорьях и горах Сочи прогнозируют сильный снег. По поручению мэра города Алексея Копайгородского, все городские службы жизнеобеспечения продолжают работу в режиме повышенной готовности, их деятельность координирует межведомственный штаб. При этом в Красной Поляне продолжается активный туристический сезон, сейчас там отдыхают 17 тысяч гостей, загрузка отелей превышает 80 процентов. Дорога в направлении поселка свободна.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/chetyre-ekstrennykh-preduprezhdeniya-vvedeny-v-krasnodarskom-krae-1037183182.html

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россия, сочи, непогода, краснодарский край