https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/uchenyy-nazval-tri-prichiny-bystrogo-rasprostraneniya-omikrona-1037339766.html
Ученый назвал три причины быстрого распространения "омикрона"
Ученый назвал три причины быстрого распространения "омикрона"
Омикрон-штамм коронавируса вызвал всплеск заболеваемости во многих странах и на пути к тому, чтобы стать доминирующим в мире. 29.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-29T08:45+0300
2022-01-29T08:45+0300
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СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Стремительное распространение нового штамма коронавируса "омикрон" связано с его особенностями – более быстрым размножением и преодолением вакцинной защиты, об этом сообщил РИА Новости вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов."Во-первых, штамм "омикрон" сам по себе отличается более быстрым размножением в организме зараженного человека. Во-вторых, он довольно заметно измененный в плане антигенов поверхностного белка, и поэтому он во многом преодолевает иммунитет к существующим вакцинам, особенно если люди вакцинировались более полугода назад", - сказал собеседник агентства.Третьей причиной ученый назвал в целом низкие темпы иммунизации населения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/skorik-ob-omikrone-nevozmozhno-ostanovit-nikakimi-ogranichitelnymi-merami-1037329011.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, мировая пандемия коронавируса covid-19
Ученый назвал три причины быстрого распространения "омикрона"
Омикрон-штамм коронавируса вызвал всплеск заболеваемости во многих странах и на пути к тому, чтобы стать доминирующим в мире.
СУХУМ, 29 янв – Sputnik.
Стремительное распространение нового штамма коронавируса "омикрон" связано с его особенностями – более быстрым размножением и преодолением вакцинной защиты, об этом сообщил РИА Новости
вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
"Во-первых, штамм "омикрон" сам по себе отличается более быстрым размножением в организме зараженного человека. Во-вторых, он довольно заметно измененный в плане антигенов поверхностного белка, и поэтому он во многом преодолевает иммунитет к существующим вакцинам, особенно если люди вакцинировались более полугода назад", - сказал собеседник агентства.
Третьей причиной ученый назвал в целом низкие темпы иммунизации населения.
"Люди все время думают, что их что-то волшебное вывезет, а на самом деле ничего не вывозит кроме вакцины… Все-таки вакцинированные болеют легко, а невакцинированные – основные тяжелобольные пациенты: их более 90% среди тяжелобольных", - сказал Нетесов.