https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/uchenyy-nazval-tri-prichiny-bystrogo-rasprostraneniya-omikrona-1037339766.html

Ученый назвал три причины быстрого распространения "омикрона"

Ученый назвал три причины быстрого распространения "омикрона"

Омикрон-штамм коронавируса вызвал всплеск заболеваемости во многих странах и на пути к тому, чтобы стать доминирующим в мире. 29.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-29T08:45+0300

2022-01-29T08:45+0300

2022-01-29T08:45+0300

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СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Стремительное распространение нового штамма коронавируса "омикрон" связано с его особенностями – более быстрым размножением и преодолением вакцинной защиты, об этом сообщил РИА Новости вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов."Во-первых, штамм "омикрон" сам по себе отличается более быстрым размножением в организме зараженного человека. Во-вторых, он довольно заметно измененный в плане антигенов поверхностного белка, и поэтому он во многом преодолевает иммунитет к существующим вакцинам, особенно если люди вакцинировались более полугода назад", - сказал собеседник агентства.Третьей причиной ученый назвал в целом низкие темпы иммунизации населения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/skorik-ob-omikrone-nevozmozhno-ostanovit-nikakimi-ogranichitelnymi-merami-1037329011.html

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в мире, россия, мировая пандемия коронавируса covid-19