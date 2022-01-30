https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/avariyu-na-podstantsii-pitayuschey-tsentr-i-rayon-rynka-sukhuma-ustranili-1037349807.html

Аварию на подстанции, питающей центр и район рынка Сухума, устранили

Аварию на подстанции, питающей центр и район рынка Сухума, устранили

Из-за поломки на 12 распределительной подстанции дома оставались без света с ночи 29 января. 30.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-30T11:34+0300

2022-01-30T11:34+0300

2022-01-30T11:34+0300

в абхазии

электричество

свет

авария

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СУХУМ, 30 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Аварию на подстанции НИИЭПиТ устранили вечером 29 января, подача электричества в центре и в районе рынка в Сухуме восстановлена, рассказал корреспонденту Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия. "Пока нашли временное решение проблемы. Главное, что сейчас у людей есть свет. Потом приведем 12 распределительную подстанцию в полный порядок. Все отремонтируем капитально, - рассказал Джинджолия. Ночью в Сухуме произошла еще одна авария, из-за которой без электричества осталась часть улицы Назадзе. Сейчас на месте работают ремонтные бригады. Энергетики планируют восстановить подачу электричества к обеду 30 января.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/igra-sveta-kak-zhiteli-abkhazii-vyzhivayut-bez-elektrichestva-1037295693.html

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электричество, свет, авария