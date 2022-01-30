https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/komanda-agu-po-futbolu-vzyala-serebro-zimnego-kubka-v-sochi-1037356779.html

Команда АГУ по футболу взяла серебро Зимнего кубка в Сочи

Команда АГУ по футболу взяла серебро Зимнего кубка в Сочи

Финальный матч Зимнего кубка Сочинской городской федерации футбола состоялся 30 января. 30.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-30T18:34+0300

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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Команда Абхазского государственного университета по футбола заняла второе место в Зимнем кубке Сочинской городской федерации футбола, сообщается на их странице в Facebook. Во втором тайме абхазские спортсмены остались в меньшинстве, что существенно усложнило борьбу за победу.Тренируют команду Максим Никитский, Алексей Иваненко и Виталий Федоренко.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/dopolnitelnoe-vremya-fedorenko-o-serebre-fk-agu-v-chempionate-sochi-1036000159.html

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спорт, сочи, абхазия, футбол