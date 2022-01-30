https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/patrushev-rossiya-ne-khochet-voyny-1037349640.html
Патрушев: Россия не хочет войны
Патрушев: Россия не хочет войны
Запад активно приписывает России планы по эскалации ситуации вокруг Украины. 30.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-30T11:20+0300
2022-01-30T11:20+0300
2022-01-30T12:35+0300
политика
украина
николай патрушев
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1e/1037350856_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_ef8ad03d3a3074e4f91700d723b277e8.jpg
СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Россия не хочет войны, а те, кто на Западе ее навязывают, преследуют свои корыстные устремления, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, пишет РИА Новости.Он отметил, что утверждения о якобы угрозе со стороны России Украине, - это полная нелепость."В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость. Нет никакой угрозы. Сами украинцы, в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет", - добавил секретарь Совбеза РФ.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/rakety-teplovizory-spetsnaz-k-chemu-nato-gotovit-ukrainu-1037324636.html
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1e/1037350856_130:0:2303:1630_1920x0_80_0_0_df116f44f58b148acacb73cfef5e3ce4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, украина, николай патрушев, россия, нато
Патрушев: Россия не хочет войны
11:20 30.01.2022 (обновлено: 12:35 30.01.2022)
Запад активно приписывает России планы по эскалации ситуации вокруг Украины.
СУХУМ, 30 янв - Sputnik.
Россия не хочет войны, а те, кто на Западе ее навязывают, преследуют свои корыстные устремления, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, пишет РИА Новости.
"Не хотим мы войны. И она нам совершенно не нужна. И те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследует свои корыстные измышления", - сказал Патрушев журналистам.
Он отметил, что утверждения о якобы угрозе со стороны России Украине, - это полная нелепость.
"В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость. Нет никакой угрозы. Сами украинцы, в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет", - добавил секретарь Совбеза РФ.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.