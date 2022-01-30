https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/patrushev-rossiya-ne-khochet-voyny-1037349640.html

Патрушев: Россия не хочет войны

Патрушев: Россия не хочет войны

Запад активно приписывает России планы по эскалации ситуации вокруг Украины. 30.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-30T11:20+0300

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политика

украина

николай патрушев

россия

нато

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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Россия не хочет войны, а те, кто на Западе ее навязывают, преследуют свои корыстные устремления, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, пишет РИА Новости.Он отметил, что утверждения о якобы угрозе со стороны России Украине, - это полная нелепость."В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость. Нет никакой угрозы. Сами украинцы, в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет", - добавил секретарь Совбеза РФ.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/rakety-teplovizory-spetsnaz-k-chemu-nato-gotovit-ukrainu-1037324636.html

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политика, украина, николай патрушев, россия, нато