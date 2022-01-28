https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/rakety-teplovizory-spetsnaz-k-chemu-nato-gotovit-ukrainu-1037324636.html

Ракеты, тепловизоры, спецназ: к чему НАТО готовит Украину

Ракеты, тепловизоры, спецназ: к чему НАТО готовит Украину

Вашингтон и Брюссель открыто накачивают Украину современным наступательным вооружением: в последние дни под Киевом непрерывно приземляются военно-транспортные... 28.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-28T10:19+0300

2022-01-28T10:19+0300

2022-01-28T11:03+0300

в мире

аналитика

украина

россия

нато

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102658/53/1026585376_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_0811650219ff13fa58d342a3fa3c771e.jpg

Альянс перебрасывает в Восточную Европу дополнительные силы, по соцсетям разлетелись фотографии западных военнослужащих на линии соприкосновения в Донбассе. Какие возможны последствия, разбирался Андрей Коц в материале для РИА Новости.Новые поставкиСтраны НАТО, обвиняющие Россию в "агрессивных намерениях", сами подталкивают Киев к конфликту, оказывая военно-техническую поддержку. Разумеется, активнее всех Украину вооружает Вашингтон. Только с 22 по 25 января американцы привезли туда 250 тонн военных грузов. Причем номенклатура гораздо шире, чем раньше: помимо трех сотен ракет для противотанковых Javelin, карабинов и крупнокалиберных снайперских винтовок, есть, например, одноразовые ракетные установки M141 Bunker Defeat Munition.Ими подрывают бункеры, блиндажи и другие неподвижные полевые укрепления. Ближайший российский аналог — реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель".M141 прекрасно зарекомендовали себя в Афганистане, когда американские морпехи зачищали от талибов и боевиков "Аль-Каиды"* пещерный комплекс Тора-Бора. Украинские военные могут использовать это оружие при штурме населенных пунктов ДНР и ЛНР. Правда, у ВСУ таких установок пока немного: всего около сотни.Кроме того, Пентагон передал десятки тонн боеприпасов разного калибра, бронежилеты, приборы ночного видения, радиостанции, РЛС контрбатарейной борьбы. В Белом доме также пообещали несколько вертолетов Ми-17, ранее купленных у России для афганской армии.Отсутствие консенсусаА Великобритания предоставила ВСУ две тысячи гранатометов NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon). Легкое противотанковое оружие действует по принципу "выстрелил — забыл": оператору достаточно удерживать прицельную рамку на нужном объекте в течение нескольких секунд и нажать на спуск. Автоматика сама внесет необходимые поправки. Впрочем, не все на Украине воодушевились подарком. Так, экс-сотрудник СБУ Владимир Мулык сообщил журналистам, что срок хранения гранатометов истекает в 2022-м.Не остались в стороне страны Балтии и Восточной Европы. В частности, Чехия в ближайшее время привезет крупную партию дефицитных на Украине 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, США разрешили Латвии и Литве отправить ВСУ тепловизоры и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.Надо сказать, в годы афганской войны душманы со "Стингерами" были очень опасны для советских вертолетов и дозвуковых штурмовиков. Однако сегодня этот ПЗРК считается устаревшим.Помочь Украине военными грузами рвутся Канада, Польша, Нидерланды. В то же время Германия, одна из сильнейших стран НАТО, заняла принципиальную позицию и категорически отказалась поставлять летальное оружие, ограничившись пятью тысячами касок. Это вызвало истерику у посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, открыто нахамившего германским властям.Отклонила просьбу Киева о военной поддержке Швеция. По словам главы МИД Анн Линде, королевство не экспортирует оружие, военную технику и экипировку в страны, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта.Переброска войск"В качестве яркого примера деструктивной линии США, когда вместо диалога и поиска точек соприкосновений озвучивается заангажированная и не имеющая ничего общего с реальностью позиция, выступает раскручиваемая Вашингтоном истерия вокруг Украины, — заявили в постпредстве России при ООН. — Культивируя русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников, говоря о скоплениях российских войск как чуть ли не о первопричине всех проблем, в НАТО забывают уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории. Это контрастирует с американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками, наводнившими Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства".Действительно, западные военспецы на юго-востоке Украины уже не скрывают своего присутствия. На днях в соцсетях разошлись фотографии вооруженных отставных американских военных (предположительно, наемников), осматривающих позиции ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. На одном из снимков они позируют с флагом США. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу еще в декабре сообщал, что в Донбасс перебросили более 120 бойцов западных частных военных компаний, которые готовят провокации против ДНР и ЛНР.НАТО наращивает силы и у российских границ. Минобороны Дании направит на литовскую авиабазу Шауляй четыре истребителя F-16, в Балтийское море — фрегат HDMS Peter Willemoes. Испанский минный тральщик Meteor идет в Черное море. Туда же через несколько дней отплывает фрегат Blas de Lezo. Нидерланды готовят войска для операций сил реагирования НАТО, а в апреле перебазируют два истребителя F-35 в Болгарию. Франция хочет послать несколько сотен солдат в Румынию.Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о готовности США дополнительно перебросить в Европу около 8,5 тысячи военнослужащих с перспективой резко нарастить численность. Решение еще не принято, так как "остается возможность уладить ситуацию дипломатическим путем".Массовые поставки вооружения на Украину начались в ноябре, когда западные СМИ сообщили о предстоящем "российском вторжении". Кремль обвинили в "агрессивных намерениях" и наперебой публиковали "сценарии" грядущего нападения.Заявления МИД России о несостоятельности подобных обвинений на Западе демонстративно не замечают. Это привело к тому, что в Москве заговорили о поставках некоторых видов вооружений в ДНР и ЛНР для защиты своих граждан. В частности, к этому призвал вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. А зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, в свою очередь, подчеркнул, что речь может идти исключительно о военной помощи, но никак не о пересечении границы подразделениями российской армии.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/otvet-ssha-i-nato-na-predlozheniya-rossii-popytka-zaboltat-problemy-bezopasnosti-1037320890.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/narodnaya-militsiya-lnr-predupredila-o-vozmozhnom-nastuplenii-kieva--1037320755.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/dyunkerk-po-ukrainski-nato-razobschena-i-demoralizovana-1037288641.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/peskov-rossiya-schitaet-neobkhodimym-derzhat-voyska-ryadom-s-ukrainoy-1037162491.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/lnr-respublike-khvatit-sil-dlya-presecheniya-posyagatelstv-na-territorialnuyu-tselostnost-1037280742.html

украина

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, аналитика, украина, россия, нато, сша