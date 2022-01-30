https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-31-yanvarya-1037351241.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 31 января

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 31 января

Территория Черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием Североатлантического циклона. 30.01.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. В понедельник, 31 января,, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в ливневый, со снегом, в предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии