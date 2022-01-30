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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 31 января
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 31 января
Территория Черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием Североатлантического циклона. 30.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-30T13:10+0300
2022-01-30T13:10+0300
2022-01-30T13:33+0300
в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. В понедельник, 31 января,, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в ливневый, со снегом, в предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 31 января
13:10 30.01.2022 (обновлено: 13:33 30.01.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием Североатлантического циклона.
СУХУМ, 30 янв - Sputnik. В понедельник, 31 января,, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в ливневый, со снегом, в предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.