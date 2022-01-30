https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/slozhnaya-situatsiya-v-stolitse-snova-polomki-na-liniyakh-elektroperedach-1037356512.html
Сложная ситуация: в Сухуме снова поломки на линиях электропередачи
Сложная ситуация: в Сухуме снова поломки на линиях электропередачи
Специалисты называют возможной причиной аварий повышенную нагрузку на линиях. 30.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-30T17:54+0300
2022-01-30T17:54+0300
2022-01-30T18:00+0300
в абхазии
электричество
свет
сухум
авария
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 30 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Несколько аварий на линиях электропередачи произошли в столице в воскресенье 30 января, рассказал корреспонденту Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия. По словам начальника СУЭС, в диспетчерскую службу "Черноморэнерго" поступило много заявок, на которые реагирует одна дежурная бригада. Самым сложным участком на этот час он назвал район Турбазы. Но там работает отдельная бригада специалистов. Джинджолия считает, что основные возможные причины подобных поломок связаны с повышенной нагрузкой на энергосети. С ночи 29 января из-за аварии на подстанции НИИЭПиТ без света оставались центр Сухума и район рынка. Электроснабжение удалось восстановить к полудню 30 января.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/igra-sveta-kak-zhiteli-abkhazii-vyzhivayut-bez-elektrichestva-1037295693.html
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электричество, свет, сухум, авария, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Сложная ситуация: в Сухуме снова поломки на линиях электропередачи
17:54 30.01.2022 (обновлено: 18:00 30.01.2022)
Специалисты называют возможной причиной аварий повышенную нагрузку на линиях.
СУХУМ, 30 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Несколько аварий на линиях электропередачи произошли в столице в воскресенье 30 января, рассказал корреспонденту Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия.
"Ситуация в целом сложная. В районе Турбазы произошел обрыв высоковольтного провода в труднодоступном месте. Там работает ремонтная бригада. Ориентировочно, поломку устранят в течение двух часов. В некоторых других частях Сухума произошли локальные, небольшие аварии", - отметил Джинджолия.
По словам начальника СУЭС, в диспетчерскую службу "Черноморэнерго" поступило много заявок, на которые реагирует одна дежурная бригада. Самым сложным участком на этот час он назвал район Турбазы. Но там работает отдельная бригада специалистов.
Джинджолия считает, что основные возможные причины подобных поломок связаны с повышенной нагрузкой на энергосети. С ночи 29 января из-за аварии на подстанции НИИЭПиТ без света оставались центр Сухума и район рынка. Электроснабжение удалось восстановить к полудню 30 января.