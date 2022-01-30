https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/slozhnaya-situatsiya-v-stolitse-snova-polomki-na-liniyakh-elektroperedach-1037356512.html

Сложная ситуация: в Сухуме снова поломки на линиях электропередачи

Сложная ситуация: в Сухуме снова поломки на линиях электропередачи

Специалисты называют возможной причиной аварий повышенную нагрузку на линиях. 30.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-30T17:54+0300

2022-01-30T17:54+0300

2022-01-30T18:00+0300

в абхазии

электричество

свет

сухум

авария

проблемы энергетической отрасли в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102927/35/1029273568_0:104:1999:1228_1920x0_80_0_0_559a23e380409a919bd31749bb4cc282.jpg

СУХУМ, 30 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Несколько аварий на линиях электропередачи произошли в столице в воскресенье 30 января, рассказал корреспонденту Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия. По словам начальника СУЭС, в диспетчерскую службу "Черноморэнерго" поступило много заявок, на которые реагирует одна дежурная бригада. Самым сложным участком на этот час он назвал район Турбазы. Но там работает отдельная бригада специалистов. Джинджолия считает, что основные возможные причины подобных поломок связаны с повышенной нагрузкой на энергосети. С ночи 29 января из-за аварии на подстанции НИИЭПиТ без света оставались центр Сухума и район рынка. Электроснабжение удалось восстановить к полудню 30 января.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/igra-sveta-kak-zhiteli-abkhazii-vyzhivayut-bez-elektrichestva-1037295693.html

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

электричество, свет, сухум, авария, проблемы энергетической отрасли в абхазии