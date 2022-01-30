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https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/udar-po-terroru-kak-proshli-abkhazo-rossiyskie-ucheniya-v-sukhume-1037351752.html
Удар по "террору": как прошли абхазо-российские учения в Сухуме
Удар по "террору": как прошли абхазо-российские учения в Сухуме
Совместные учения силовых подразделений Абхазии и ФСБ России прошли в Сухуме в воскресенье 30 января. 30.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-30T14:26+0300
2022-01-30T14:26+0300
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По сценарию учений, условные террористы захватили комплекс правительственных зданий и взяли гражданских в заложники. Подразделения СГБ, МВД, МЧС Абхазии и ФСБ России ликвидировали террористов и освободили заложников. В ход пошли бронетранспортеры, вертолет, робот и обученные собаки.Заложники в здании и неудачные переговорыДо начала учений оставались считанные минуты. На площади Свободы у сгоревшего во время войны в Абхазии здания Совета министров собралось руководство страны, силовых структур и любопытные жители столицы, которых не остановила прохладная январская погода. Люди в масках и экипировке заняли позиции по периметру и внимательно вглядывались в происходящее вокруг – оценивали ситуацию и держали руку на пульсе."Игры" людей были нипочем для шустрой чернявой дворняги, которая пыталась обратить на себя внимание. Она первой зашла в здание, где скоро должны были начаться "боевые" действия, и в пасти вынесла оттуда полупрозрачный пакет. Виляя хвостом, довольная находкой, собака убежала в неизвестном направлении.Можно начинать. К Совмину на скорости подъехал серебристого цвета Минивэн, из него "вылетели" несколько человек. Прикрывая друг друга огневым залпом, они зашли в здание, где прозвучало еще несколько выстрелов.Припаркованный у входа автомобиль террористов обследовали робот и кинологи - бомб не обнаружили и его отогнали.Вызвали переговорщика. Он с поднятыми руками зашел в здание и провел там несколько минут. Видимо, диалог не сложился, и террористы открыли огонь по силовикам с верхних этажей. Настало время для перехода ко второй фазе операции.Удар с воздухаВдали послышался рокот вертолетных лопастей. Вертолет подлетел к крыше правительственного комплекса, завис в воздухе и высадил штурмовую группу. Силовики на тросах спустились к нужному этажу, разбили стекла в окнах и проникли в помещение, где началась перестрелка. Обмен выстрелами не затянулся. На выполнение задачи спецназу понадобилось всего несколько секунд.Наступила тишина, но ненадолго. Выяснилось, что ликвидировали не всех "плохих парней". Оставшаяся часть террористов засела в другой части здания и для их уничтожения снова вызвали вертолет.Пока "ласточка" возвращалась на место, группа конвоирования, состоящая из сотрудников спецназа, вывела заложников. Им предстояло провести фильтрацию освобожденных, так как террористы могли слиться с заложниками и притвориться обычными гражданами. Все это происходит уже в другой локации.МИ-8 снова появился на небосклоне, но в этот раз он держался ближе к земле, поднимая вокруг себя пыль. Некоторым наблюдавшим пришлось спрятаться от мощного потока воздуха за деревьями.Пилоты не собирались церемониться с террористами. Они обстреляли здание из пулеметов, после чего прогремел взрыв. Так громко на площади Свободы, пожалуй, бывает только во время военных парадов или же в новогоднюю ночь из-за салюта. Авиация поставила точку в этой антитеррористической истории.Похвала и итогиПосле успешно выполненного задания, силовики встали в строй перед руководством. Председатель Службы госбезопасности Абхазии Роберт Киут поблагодарил силовиков за работу, похвалил их за профессионализм и пожелал успехов.По словам Киут, такие масштабные учения с коллегами из России в республике состоялись впервые.Киут подчеркнул, что такого рода учения будут проводиться и в будущем. Они будут направлены на более четкую организацию взаимодействия всех силовых подразделений страны. В нынешних учениях было задействовано около 500 сотрудников СГБ, МВД, МЧС, Министерства здравоохранения и ФСБ России.Председатель СГБ оценил выполнение задачи на "хорошо". Он уверен, что еще есть над чем работать и к чему стремиться. Киут отметил, что последующие совместные учения будут еще масштабнее и пройдут, в том числе, в горной местности и в море. Он не исключает, что к этому также присоединятся военнослужащие Минобороны Абхазии.Роберт Киут рассказал, что расходы на проведение учений выделены из бюджета Службы Государственной безопасности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/likvidatsiya-terroristov-ucheniya-abkhazskikh-silovikov-v-sukhume-1037328127.html
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служба безопасности республики абхазия, абхазия, сухум, учения, фсб

Удар по "террору": как прошли абхазо-российские учения в Сухуме

14:26 30.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Учения абхазских силовиков провели в Сухуме
Учения абхазских силовиков провели в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 30.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Бадри. - Sputnik Абхазия
Бадри Есиава
Корреспондент Sputnik
Все материалы
Совместные учения силовых подразделений Абхазии и ФСБ России прошли в Сухуме в воскресенье 30 января.
По сценарию учений, условные террористы захватили комплекс правительственных зданий и взяли гражданских в заложники. Подразделения СГБ, МВД, МЧС Абхазии и ФСБ России ликвидировали террористов и освободили заложников. В ход пошли бронетранспортеры, вертолет, робот и обученные собаки.

Заложники в здании и неудачные переговоры

До начала учений оставались считанные минуты. На площади Свободы у сгоревшего во время войны в Абхазии здания Совета министров собралось руководство страны, силовых структур и любопытные жители столицы, которых не остановила прохладная январская погода.
Тренировка СГБ - Sputnik Абхазия, 1920, 28.01.2022
В Абхазии
Ликвидация "террористов": учения абхазских силовиков в Сухуме
28 января, 14:36
Люди в масках и экипировке заняли позиции по периметру и внимательно вглядывались в происходящее вокруг – оценивали ситуацию и держали руку на пульсе.
"Игры" людей были нипочем для шустрой чернявой дворняги, которая пыталась обратить на себя внимание. Она первой зашла в здание, где скоро должны были начаться "боевые" действия, и в пасти вынесла оттуда полупрозрачный пакет. Виляя хвостом, довольная находкой, собака убежала в неизвестном направлении.
© Sputnik / Томас Тхайцук Учения абхазских силовиков провели в Сухуме
Учения абхазских силовиков провели в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 30.01.2022
Учения абхазских силовиков провели в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Можно начинать. К Совмину на скорости подъехал серебристого цвета Минивэн, из него "вылетели" несколько человек. Прикрывая друг друга огневым залпом, они зашли в здание, где прозвучало еще несколько выстрелов.
К месту операции подтянули два бронетранспортера, которые взяли под контроль главный выход. Спецназ расположился возле техники и направил стволы автоматов в сторону окон.
Припаркованный у входа автомобиль террористов обследовали робот и кинологи - бомб не обнаружили и его отогнали.
Вызвали переговорщика. Он с поднятыми руками зашел в здание и провел там несколько минут. Видимо, диалог не сложился, и террористы открыли огонь по силовикам с верхних этажей. Настало время для перехода ко второй фазе операции.

Удар с воздуха

Вдали послышался рокот вертолетных лопастей. Вертолет подлетел к крыше правительственного комплекса, завис в воздухе и высадил штурмовую группу. Силовики на тросах спустились к нужному этажу, разбили стекла в окнах и проникли в помещение, где началась перестрелка. Обмен выстрелами не затянулся. На выполнение задачи спецназу понадобилось всего несколько секунд.
Наступила тишина, но ненадолго. Выяснилось, что ликвидировали не всех "плохих парней". Оставшаяся часть террористов засела в другой части здания и для их уничтожения снова вызвали вертолет.
© Sputnik / Томас Тхайцук Учения абхазских силовиков провели в Сухуме
Учения абхазских силовиков провели в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 30.01.2022
Учения абхазских силовиков провели в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пока "ласточка" возвращалась на место, группа конвоирования, состоящая из сотрудников спецназа, вывела заложников. Им предстояло провести фильтрацию освобожденных, так как террористы могли слиться с заложниками и притвориться обычными гражданами. Все это происходит уже в другой локации.
МИ-8 снова появился на небосклоне, но в этот раз он держался ближе к земле, поднимая вокруг себя пыль. Некоторым наблюдавшим пришлось спрятаться от мощного потока воздуха за деревьями.
Пилоты не собирались церемониться с террористами. Они обстреляли здание из пулеметов, после чего прогремел взрыв. Так громко на площади Свободы, пожалуй, бывает только во время военных парадов или же в новогоднюю ночь из-за салюта. Авиация поставила точку в этой антитеррористической истории.

Похвала и итоги

После успешно выполненного задания, силовики встали в строй перед руководством. Председатель Службы госбезопасности Абхазии Роберт Киут поблагодарил силовиков за работу, похвалил их за профессионализм и пожелал успехов.
© Sputnik / Томас Тхайцук Учения абхазских силовиков провели в Сухуме
Учения абхазских силовиков провели в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Учения абхазских силовиков провели в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Учения абхазских силовиков провели в Сухуме
Учения абхазских силовиков провели в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Учения абхазских силовиков провели в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Учения абхазских силовиков провели в Сухуме
Учения абхазских силовиков провели в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Учения абхазских силовиков провели в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Учения абхазских силовиков провели в Сухуме
Учения абхазских силовиков провели в Сухуме - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Учения абхазских силовиков провели в Сухуме
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Учения абхазских силовиков провели в Сухуме
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Учения абхазских силовиков провели в Сухуме
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Учения абхазских силовиков провели в Сухуме
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Учения абхазских силовиков провели в Сухуме
По словам Киут, такие масштабные учения с коллегами из России в республике состоялись впервые.
"Данное мероприятие было организовано с учетом, в первую очередь, внешних угроз и, соответственно, различных внутренних, террористического или иного характера, проявлений. Несмотря на то, что это все было впервые, наши ребята сумели хорошо подготовиться. Конечно, не без помощи наших российских коллег", - отметил он.
Киут подчеркнул, что такого рода учения будут проводиться и в будущем. Они будут направлены на более четкую организацию взаимодействия всех силовых подразделений страны. В нынешних учениях было задействовано около 500 сотрудников СГБ, МВД, МЧС, Министерства здравоохранения и ФСБ России.
Председатель СГБ оценил выполнение задачи на "хорошо". Он уверен, что еще есть над чем работать и к чему стремиться. Киут отметил, что последующие совместные учения будут еще масштабнее и пройдут, в том числе, в горной местности и в море. Он не исключает, что к этому также присоединятся военнослужащие Минобороны Абхазии.
Роберт Киут рассказал, что расходы на проведение учений выделены из бюджета Службы Государственной безопасности.
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