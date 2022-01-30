https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/udar-po-terroru-kak-proshli-abkhazo-rossiyskie-ucheniya-v-sukhume-1037351752.html

Удар по "террору": как прошли абхазо-российские учения в Сухуме

Удар по "террору": как прошли абхазо-российские учения в Сухуме

Совместные учения силовых подразделений Абхазии и ФСБ России прошли в Сухуме в воскресенье 30 января. 30.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-30T14:26+0300

2022-01-30T14:26+0300

2022-01-30T14:26+0300

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По сценарию учений, условные террористы захватили комплекс правительственных зданий и взяли гражданских в заложники. Подразделения СГБ, МВД, МЧС Абхазии и ФСБ России ликвидировали террористов и освободили заложников. В ход пошли бронетранспортеры, вертолет, робот и обученные собаки.Заложники в здании и неудачные переговорыДо начала учений оставались считанные минуты. На площади Свободы у сгоревшего во время войны в Абхазии здания Совета министров собралось руководство страны, силовых структур и любопытные жители столицы, которых не остановила прохладная январская погода. Люди в масках и экипировке заняли позиции по периметру и внимательно вглядывались в происходящее вокруг – оценивали ситуацию и держали руку на пульсе."Игры" людей были нипочем для шустрой чернявой дворняги, которая пыталась обратить на себя внимание. Она первой зашла в здание, где скоро должны были начаться "боевые" действия, и в пасти вынесла оттуда полупрозрачный пакет. Виляя хвостом, довольная находкой, собака убежала в неизвестном направлении.Можно начинать. К Совмину на скорости подъехал серебристого цвета Минивэн, из него "вылетели" несколько человек. Прикрывая друг друга огневым залпом, они зашли в здание, где прозвучало еще несколько выстрелов.Припаркованный у входа автомобиль террористов обследовали робот и кинологи - бомб не обнаружили и его отогнали.Вызвали переговорщика. Он с поднятыми руками зашел в здание и провел там несколько минут. Видимо, диалог не сложился, и террористы открыли огонь по силовикам с верхних этажей. Настало время для перехода ко второй фазе операции.Удар с воздухаВдали послышался рокот вертолетных лопастей. Вертолет подлетел к крыше правительственного комплекса, завис в воздухе и высадил штурмовую группу. Силовики на тросах спустились к нужному этажу, разбили стекла в окнах и проникли в помещение, где началась перестрелка. Обмен выстрелами не затянулся. На выполнение задачи спецназу понадобилось всего несколько секунд.Наступила тишина, но ненадолго. Выяснилось, что ликвидировали не всех "плохих парней". Оставшаяся часть террористов засела в другой части здания и для их уничтожения снова вызвали вертолет.Пока "ласточка" возвращалась на место, группа конвоирования, состоящая из сотрудников спецназа, вывела заложников. Им предстояло провести фильтрацию освобожденных, так как террористы могли слиться с заложниками и притвориться обычными гражданами. Все это происходит уже в другой локации.МИ-8 снова появился на небосклоне, но в этот раз он держался ближе к земле, поднимая вокруг себя пыль. Некоторым наблюдавшим пришлось спрятаться от мощного потока воздуха за деревьями.Пилоты не собирались церемониться с террористами. Они обстреляли здание из пулеметов, после чего прогремел взрыв. Так громко на площади Свободы, пожалуй, бывает только во время военных парадов или же в новогоднюю ночь из-за салюта. Авиация поставила точку в этой антитеррористической истории.Похвала и итогиПосле успешно выполненного задания, силовики встали в строй перед руководством. Председатель Службы госбезопасности Абхазии Роберт Киут поблагодарил силовиков за работу, похвалил их за профессионализм и пожелал успехов.По словам Киут, такие масштабные учения с коллегами из России в республике состоялись впервые.Киут подчеркнул, что такого рода учения будут проводиться и в будущем. Они будут направлены на более четкую организацию взаимодействия всех силовых подразделений страны. В нынешних учениях было задействовано около 500 сотрудников СГБ, МВД, МЧС, Министерства здравоохранения и ФСБ России.Председатель СГБ оценил выполнение задачи на "хорошо". Он уверен, что еще есть над чем работать и к чему стремиться. Киут отметил, что последующие совместные учения будут еще масштабнее и пройдут, в том числе, в горной местности и в море. Он не исключает, что к этому также присоединятся военнослужащие Минобороны Абхазии.Роберт Киут рассказал, что расходы на проведение учений выделены из бюджета Службы Государственной безопасности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/likvidatsiya-terroristov-ucheniya-abkhazskikh-silovikov-v-sukhume-1037328127.html

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Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

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служба безопасности республики абхазия, абхазия, сухум, учения, фсб