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https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/zalozhniki-spaseny-terroristy-unichtozheny-abkhazo-rossiyskie-ucheniya-v-sukhume--1037357987.html
Заложники спасены, террористы уничтожены: абхазо-российские учения в Сухуме
Заложники спасены, террористы уничтожены: абхазо-российские учения в Сухуме
Антитеррористические учения сотрудников Службы государственной безопасности и ряда силовых структур Абхазии проходят с 27 января по 5 февраля. 30.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-30T19:35+0300
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В воскресенье 30 января в Сухуме прошли совместные учения силовых подразделений Абхазии и ФСБ России.По сценарию учений, условные террористы захватили комплекс правительственных зданий и взяли гражданских в заложники. Подразделения СГБ, МВД, МЧС Абхазии и ФСБ России ликвидировали террористов и освободили заложников. В ход пошли бронетранспортеры, вертолет, робот и обученные собаки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/udar-po-terroru-kak-proshli-abkhazo-rossiyskie-ucheniya-v-sukhume-1037351752.html
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Громко и зрелищно: как прошли учения абхазских и российских силовиков в Сухуме
Громко и зрелищно: как прошли учения абхазских и российских силовиков в Сухуме
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видео, служба безопасности республики абхазия, абхазия, мультимедиа, сухум, фсб

Заложники спасены, террористы уничтожены: абхазо-российские учения в Сухуме

19:35 30.01.2022
© Видео / Леон Адлейба, Акоп Кущян
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Антитеррористические учения сотрудников Службы государственной безопасности и ряда силовых структур Абхазии проходят с 27 января по 5 февраля.
В воскресенье 30 января в Сухуме прошли совместные учения силовых подразделений Абхазии и ФСБ России.
Учения абхазских силовиков провели в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 30.01.2022
В Абхазии
Удар по "террору": как прошли абхазо-российские учения в Сухуме
14:26
По сценарию учений, условные террористы захватили комплекс правительственных зданий и взяли гражданских в заложники. Подразделения СГБ, МВД, МЧС Абхазии и ФСБ России ликвидировали террористов и освободили заложников. В ход пошли бронетранспортеры, вертолет, робот и обученные собаки.
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