https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/administratsiya-sukhuma-ushla-na-karantin-1037368740.html

Администрация Сухума ушла на карантин

Администрация Сухума ушла на карантин

Работники администрации освобождены от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы. 31.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-31T16:08+0300

2022-01-31T16:08+0300

2022-01-31T16:34+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Карантин введен в столичной администрации распоряжением главы Беслана Эшба с 31 января по 6 февраля. Об этом сообщается на сайте администрации. Ранее было объявлено о продлении карантина в детских садах Сухума до 4 февраля. Управление здравоохранения администрации также ввело ограничения на прием пациентов поликлиниками. Ограничительные меры в столицы связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки и увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/polikliniki-sukhuma-ogranichat-priem-patsientov-1037366145.html

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медицина, сухум, мировая пандемия коронавируса covid-19