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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/administratsiya-sukhuma-ushla-na-karantin-1037368740.html
Администрация Сухума ушла на карантин
Администрация Сухума ушла на карантин
Работники администрации освобождены от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы. 31.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-31T16:08+0300
2022-01-31T16:34+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
сухум
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Карантин введен в столичной администрации распоряжением главы Беслана Эшба с 31 января по 6 февраля. Об этом сообщается на сайте администрации. Ранее было объявлено о продлении карантина в детских садах Сухума до 4 февраля. Управление здравоохранения администрации также ввело ограничения на прием пациентов поликлиниками. Ограничительные меры в столицы связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки и увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/polikliniki-sukhuma-ogranichat-priem-patsientov-1037366145.html
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медицина, сухум, мировая пандемия коронавируса covid-19

Администрация Сухума ушла на карантин

16:08 31.01.2022 (обновлено: 16:34 31.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Администрация города Сухум
Администрация города Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Работники администрации освобождены от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы.
СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Карантин введен в столичной администрации распоряжением главы Беслана Эшба с 31 января по 6 февраля. Об этом сообщается на сайте администрации.
Сухумская поликлиника - Sputnik Абхазия, 1920, 31.01.2022
В Абхазии
Поликлиники Сухума ограничат прием пациентов
14:45
Ранее было объявлено о продлении карантина в детских садах Сухума до 4 февраля.
Управление здравоохранения администрации также ввело ограничения на прием пациентов поликлиниками.
Ограничительные меры в столицы связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки и увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией.
В Абхазии
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