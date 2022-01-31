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Поликлиники Сухума ограничат прием пациентов
Поликлиники Сухума ограничат прием пациентов
Количество обращающихся в лечебные учреждения столицы растет на фоне ухудшения эпидобстановки. 31.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-31T14:45+0300
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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Поликлиники Сухума ограничат прием пациентов в связи с обострением эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте администрации столицы.Приказ затронет режим работы Городской поликлиники, Детской поликлиники, Поликлиники №3 (Синоп).Кроме того, документ устанавливает требования по соблюдению противоэпидемических мер во всех лечебно-профилактических учреждениях Сухума. Так, запрещается доступ в лечебные учреждения посторонних лиц, у входа должна быть организована охрана. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 30 января составляет 43337 человека. Зарегистрировано 594 летальных случая. Выздоровели 36489 человек.Медики связывают резкий рост числа новых случаев коронавируса с распространением в республике омикрон-штамма.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/karantin-v-shkolakh-i-detsadakh-gagrskogo-rayona-prodlili-1037365134.html
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абхазия, медицина, сухум, мировая пандемия коронавируса covid-19

Поликлиники Сухума ограничат прием пациентов

14:45 31.01.2022 (обновлено: 15:20 31.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумская поликлиника
Сухумская поликлиника - Sputnik Абхазия, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Количество обращающихся в лечебные учреждения столицы растет на фоне ухудшения эпидобстановки.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Поликлиники Сухума ограничат прием пациентов в связи с обострением эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте администрации столицы.
Согласно приказу главы Управления здравоохранения администрации Ирмы Воуба, поликлиники будут принимать только пациентов с температурой.
Приказ затронет режим работы Городской поликлиники, Детской поликлиники, Поликлиники №3 (Синоп).
Кроме того, документ устанавливает требования по соблюдению противоэпидемических мер во всех лечебно-профилактических учреждениях Сухума.
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Так, запрещается доступ в лечебные учреждения посторонних лиц, у входа должна быть организована охрана.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 30 января составляет 43337 человека. Зарегистрировано 594 летальных случая. Выздоровели 36489 человек.
Медики связывают резкий рост числа новых случаев коронавируса с распространением в республике омикрон-штамма.
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