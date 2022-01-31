https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/polikliniki-sukhuma-ogranichat-priem-patsientov-1037366145.html

Поликлиники Сухума ограничат прием пациентов

Поликлиники Сухума ограничат прием пациентов

Количество обращающихся в лечебные учреждения столицы растет на фоне ухудшения эпидобстановки. 31.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-31T14:45+0300

2022-01-31T14:45+0300

2022-01-31T15:20+0300

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Поликлиники Сухума ограничат прием пациентов в связи с обострением эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте администрации столицы.Приказ затронет режим работы Городской поликлиники, Детской поликлиники, Поликлиники №3 (Синоп).Кроме того, документ устанавливает требования по соблюдению противоэпидемических мер во всех лечебно-профилактических учреждениях Сухума. Так, запрещается доступ в лечебные учреждения посторонних лиц, у входа должна быть организована охрана. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 30 января составляет 43337 человека. Зарегистрировано 594 летальных случая. Выздоровели 36489 человек.Медики связывают резкий рост числа новых случаев коронавируса с распространением в республике омикрон-штамма.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/karantin-v-shkolakh-i-detsadakh-gagrskogo-rayona-prodlili-1037365134.html

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абхазия, медицина, сухум, мировая пандемия коронавируса covid-19