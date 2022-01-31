https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/chernomorskiy-flot-zavershil-ucheniya-v-chernom-more--1037360907.html

Черноморский флот завершил учения в Черном море

Черноморский флот завершил учения в Черном море

Корабли вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота. 31.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-31T09:15+0300

2022-01-31T09:15+0300

2022-01-31T10:04+0300

россия

черное море

учения

черноморский флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1f/1037360881_236:0:3877:2048_1920x0_80_0_0_e56dc42a06e39b215370ee9e8cb3bcfb.jpg

СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Отряды боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) завершили учения в акватории Черного моря, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ капитана второго ранга Алексея Рулева. Свыше 20 кораблей Черноморского флота России 26 января вышли в Черное море на учения. Ранее на учения вышли корабли Северного и Балтийского флотов.Экипажами кораблей были проведены тренировки по связи, борьбе за живучесть, противовоздушной, противолодочной, противодиверсионной обороне при стоянке на необорудованном рейде, а также на переходе морем.В учениях было задействовано более 20 боевых кораблей различного класса: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/minoborony-rossii-provedet-ucheniya-v-akvatorii-chernogo-morya-1037298843.html

россия

черное море

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, черное море, учения, черноморский флот