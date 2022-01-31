https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/chernomorskiy-flot-zavershil-ucheniya-v-chernom-more--1037360907.html
Черноморский флот завершил учения в Черном море
Черноморский флот завершил учения в Черном море
Корабли вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота. 31.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-31T09:15+0300
2022-01-31T09:15+0300
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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Отряды боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) завершили учения в акватории Черного моря, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ капитана второго ранга Алексея Рулева. Свыше 20 кораблей Черноморского флота России 26 января вышли в Черное море на учения. Ранее на учения вышли корабли Северного и Балтийского флотов.Экипажами кораблей были проведены тренировки по связи, борьбе за живучесть, противовоздушной, противолодочной, противодиверсионной обороне при стоянке на необорудованном рейде, а также на переходе морем.В учениях было задействовано более 20 боевых кораблей различного класса: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/minoborony-rossii-provedet-ucheniya-v-akvatorii-chernogo-morya-1037298843.html
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россия, черное море, учения, черноморский флот
Черноморский флот завершил учения в Черном море
09:15 31.01.2022 (обновлено: 10:04 31.01.2022)
Корабли вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота.
СУХУМ, 31 янв – Sputnik.
Отряды боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) завершили учения в акватории Черного моря, пишет РИА Новости
со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ капитана второго ранга Алексея Рулева.
Свыше 20 кораблей Черноморского флота России 26 января вышли в Черное море на учения. Ранее на учения вышли корабли Северного и Балтийского флотов.
"В морских полигонах боевой подготовки экипажи кораблей в составе разнородных и однородных тактических групп выполнили учебно-боевые задачи по ведению морского боя, провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника", – сообщил Рулев.
Экипажами кораблей были проведены тренировки по связи, борьбе за живучесть, противовоздушной, противолодочной, противодиверсионной обороне при стоянке на необорудованном рейде, а также на переходе морем.
В учениях было задействовано более 20 боевых кораблей различного класса: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.