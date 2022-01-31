https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/glava-lnr-tsru-gotovit-partizan-na-ukraine-1037360707.html

Глава ЛНР: ЦРУ готовит партизан на Украине

Глава ЛНР: ЦРУ готовит партизан на Украине

Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на... 31.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-31T08:45+0300

2022-01-31T08:45+0300

2022-01-31T09:22+0300

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США с 2015 года обучает на Украине специалистов по организации партизанского движения, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник."Обучение специалистов по организации партизанского движения ЦРУ ведет еще с 2015 года. Небольшими партиями, стараясь не светить имена украинских стажеров, ЦРУ организует обучение украинцев на своих военных базах и возвращает их на Украину с навыками организации подполья, соблюдения конспирации, вербовки, проведения диверсионных операций, использования невоенных средств в качестве оружия", - заявил Пасечник.По словам главы ЛНР, на Украину под видом инструкторов прибывают и откровенные наемники.Пасечник уточнил, что Яворовский полигон во Львовской области только формально числится украинским, но на самом деле он и другие полигоны давно передан в управление иностранных инструкторов, "которые ведут там подготовку бойцов и младшего комсостава сил специальных операций, то есть разведчиков и диверсантов".Он также отметил, что в последние дни приходит информация, что в подконтрольных Киеву Северодонецке, Счастье и Попасной в Донбассе появляется достаточно много бойцов, "говорящих на иностранных языках, одетых в иностранный камуфляж и ведущих себя достаточно вызывающе".Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания — противотанковые гранатометы NLAW, Турция — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/obstanovka-nakalyaetsya-chto-nachinaetsya-v-donbasse-1037179998.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/rakety-teplovizory-spetsnaz-k-chemu-nato-gotovit-ukrainu-1037324636.html

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