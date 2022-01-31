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Исключить "длинный" COVID-19: эксперт назвал анализы, которые надо сдать
Исключить "длинный" COVID-19: эксперт назвал анализы, которые надо сдать
Эксперты подчеркивают, что в случае отклонения от нормы по результатам анализов, необходимо немедленно обращаться к врачу. 31.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-31T09:45+0300
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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Перенесшие коронавирусную инфекцию люди должны сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, анализы на С-реактивный белок и D-димер, рассказал РИА Новости эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Хелснет" Андрей Ломоносов.Контроль этих показателей позволит исключить риск дальнейшего развития болезни, отмечает специалист.Так, уточнил Ломоносов, общий анализ крови расскажет о базовых параметрах организма, повышение С-реактивного белка - о продолжающемся воспалении, D-димер показывает, что в организме идет активное разрушение тромбов.Он подчеркнул, что при этом температуры может уже не быть, но расслабляться еще рано. Специалист подчеркнул, что воздействие коронавируса на организм очень индивидуально, а о последствиях штамма "омикрон" пока нет достаточных данных как в стране, так и в мире.Он добавил, что при плохом самочувствии можно сделать контрольный ПЦР-тест – при "длинном ковиде" вирус может выделяться в течение месяца.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/gintsburg-zayavil-o-stoprotsentnoy-zaschite-sputnika-layt-ot-omikron-shtamma-1037355192.html
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россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Исключить "длинный" COVID-19: эксперт назвал анализы, которые надо сдать

09:45 31.01.2022 (обновлено: 10:16 31.01.2022)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТестирование на COVID-19 в "СклифЛаб"
Тестирование на COVID-19 в СклифЛаб - Sputnik Абхазия, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Эксперты подчеркивают, что в случае отклонения от нормы по результатам анализов, необходимо немедленно обращаться к врачу.
СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Перенесшие коронавирусную инфекцию люди должны сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, анализы на С-реактивный белок и D-димер, рассказал РИА Новости эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Хелснет" Андрей Ломоносов.
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Контроль этих показателей позволит исключить риск дальнейшего развития болезни, отмечает специалист.
Так, уточнил Ломоносов, общий анализ крови расскажет о базовых параметрах организма, повышение С-реактивного белка - о продолжающемся воспалении, D-димер показывает, что в организме идет активное разрушение тромбов.
Он подчеркнул, что при этом температуры может уже не быть, но расслабляться еще рано.
Специалист подчеркнул, что воздействие коронавируса на организм очень индивидуально, а о последствиях штамма "омикрон" пока нет достаточных данных как в стране, так и в мире.

"Тем не менее многие переболевшие коронавирусом сталкиваются с так называемым "длинным ковидом", когда разнообразные симптомы и воспаления хронических заболеваний преследуют их еще на протяжении как минимум полугода после окончания острой фазы. Поэтому имеет смысл не тянуть с анализами и сдать их сразу после того, как спадет температура и улучшится общее состояние - с "омикроном" это обычно происходит на четвертый-шестой день болезни", – посоветовал Ломоносов.

Он добавил, что при плохом самочувствии можно сделать контрольный ПЦР-тест – при "длинном ковиде" вирус может выделяться в течение месяца.
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