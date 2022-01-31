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Исключить "длинный" COVID-19: эксперт назвал анализы, которые надо сдать
Исключить "длинный" COVID-19: эксперт назвал анализы, которые надо сдать
Эксперты подчеркивают, что в случае отклонения от нормы по результатам анализов, необходимо немедленно обращаться к врачу. 31.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-31T09:45+0300
2022-01-31T09:45+0300
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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Перенесшие коронавирусную инфекцию люди должны сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, анализы на С-реактивный белок и D-димер, рассказал РИА Новости эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Хелснет" Андрей Ломоносов.Контроль этих показателей позволит исключить риск дальнейшего развития болезни, отмечает специалист.Так, уточнил Ломоносов, общий анализ крови расскажет о базовых параметрах организма, повышение С-реактивного белка - о продолжающемся воспалении, D-димер показывает, что в организме идет активное разрушение тромбов.Он подчеркнул, что при этом температуры может уже не быть, но расслабляться еще рано. Специалист подчеркнул, что воздействие коронавируса на организм очень индивидуально, а о последствиях штамма "омикрон" пока нет достаточных данных как в стране, так и в мире.Он добавил, что при плохом самочувствии можно сделать контрольный ПЦР-тест – при "длинном ковиде" вирус может выделяться в течение месяца.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/gintsburg-zayavil-o-stoprotsentnoy-zaschite-sputnika-layt-ot-omikron-shtamma-1037355192.html
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россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Исключить "длинный" COVID-19: эксперт назвал анализы, которые надо сдать
09:45 31.01.2022 (обновлено: 10:16 31.01.2022)
Эксперты подчеркивают, что в случае отклонения от нормы по результатам анализов, необходимо немедленно обращаться к врачу.
СУХУМ, 31 янв – Sputnik
. Перенесшие коронавирусную инфекцию люди должны сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, анализы на С-реактивный белок и D-димер, рассказал РИА Новости
эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Хелснет" Андрей Ломоносов.
Контроль этих показателей позволит исключить риск дальнейшего развития болезни, отмечает специалист.
Так, уточнил Ломоносов, общий анализ крови расскажет о базовых параметрах организма, повышение С-реактивного белка - о продолжающемся воспалении, D-димер показывает, что в организме идет активное разрушение тромбов.
Он подчеркнул, что при этом температуры может уже не быть, но расслабляться еще рано.
Специалист подчеркнул, что воздействие коронавируса на организм очень индивидуально, а о последствиях штамма "омикрон" пока нет достаточных данных как в стране, так и в мире.
"Тем не менее многие переболевшие коронавирусом сталкиваются с так называемым "длинным ковидом", когда разнообразные симптомы и воспаления хронических заболеваний преследуют их еще на протяжении как минимум полугода после окончания острой фазы. Поэтому имеет смысл не тянуть с анализами и сдать их сразу после того, как спадет температура и улучшится общее состояние - с "омикроном" это обычно происходит на четвертый-шестой день болезни", – посоветовал Ломоносов.
Он добавил, что при плохом самочувствии можно сделать контрольный ПЦР-тест – при "длинном ковиде" вирус может выделяться в течение месяца.