https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/isklyuchit-dlinnyy-covid-19-ekspert-nazval-analizy-kotorye-nado-sdat-1037361030.html

Исключить "длинный" COVID-19: эксперт назвал анализы, которые надо сдать

Исключить "длинный" COVID-19: эксперт назвал анализы, которые надо сдать

Эксперты подчеркивают, что в случае отклонения от нормы по результатам анализов, необходимо немедленно обращаться к врачу. 31.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-31T09:45+0300

2022-01-31T09:45+0300

2022-01-31T10:16+0300

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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Перенесшие коронавирусную инфекцию люди должны сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, анализы на С-реактивный белок и D-димер, рассказал РИА Новости эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Хелснет" Андрей Ломоносов.Контроль этих показателей позволит исключить риск дальнейшего развития болезни, отмечает специалист.Так, уточнил Ломоносов, общий анализ крови расскажет о базовых параметрах организма, повышение С-реактивного белка - о продолжающемся воспалении, D-димер показывает, что в организме идет активное разрушение тромбов.Он подчеркнул, что при этом температуры может уже не быть, но расслабляться еще рано. Специалист подчеркнул, что воздействие коронавируса на организм очень индивидуально, а о последствиях штамма "омикрон" пока нет достаточных данных как в стране, так и в мире.Он добавил, что при плохом самочувствии можно сделать контрольный ПЦР-тест – при "длинном ковиде" вирус может выделяться в течение месяца.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/gintsburg-zayavil-o-stoprotsentnoy-zaschite-sputnika-layt-ot-omikron-shtamma-1037355192.html

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россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19