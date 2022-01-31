Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/laboratoriya-sanepidemstantsii-v-sukhume-zakrylas-na-karantin-1037373691.html
Лаборатория санэпидемстанции в Сухуме закрылась на карантин
Лаборатория санэпидемстанции в Сухуме закрылась на карантин
Количество выявленных случаев коронавируса в Абхазии превысило 43 тысячи. 31.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-31T21:40+0300
2022-01-31T21:40+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
абхазия
медицина
санитарно-эпидемиологическая служба абхазии
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/02/1031384325_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_7830da0d9c52b63970852c29772600f8.jpg
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Лаборатория санэпидемстанции в Сухуме закрылась на карантин. Об этом сообщили в эфире Абхазского телевидения.Работа по забору биоматериала и проведению ПЦР-тестов не прекращается. ПЦР-исследования будут проводить в лабораториях в Гагре и Очамчыре. При этом количество обрабатываемого материала сократится с 1500 до 500 в сутки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/edinyy-punkt-vaktsinatsii-ot-covid-19-budet-rabotat-v-sukhume-1037369810.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/02/1031384325_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77f74852b9499debcaf74fa400dd381e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, медицина, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, мировая пандемия коронавируса covid-19

Лаборатория санэпидемстанции в Сухуме закрылась на карантин

21:40 31.01.2022
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота лаборатории "Гемотест" в Тамбове
Работа лаборатории Гемотест в Тамбове - Sputnik Абхазия, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Алексей Сухоруков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Количество выявленных случаев коронавируса в Абхазии превысило 43 тысячи.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Лаборатория санэпидемстанции в Сухуме закрылась на карантин. Об этом сообщили в эфире Абхазского телевидения.

Отмечается, что 90% сотрудников лаборатории заболели COVID-19.

Работа по забору биоматериала и проведению ПЦР-тестов не прекращается.
Сухумская городская клиническая больница - Sputnik Абхазия, 1920, 31.01.2022
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Единый пункт вакцинации от COVID-19 будет работать в Сухуме
17:09
ПЦР-исследования будут проводить в лабораториях в Гагре и Очамчыре. При этом количество обрабатываемого материала сократится с 1500 до 500 в сутки.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский