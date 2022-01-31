https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/laboratoriya-sanepidemstantsii-v-sukhume-zakrylas-na-karantin-1037373691.html

Лаборатория санэпидемстанции в Сухуме закрылась на карантин

Лаборатория санэпидемстанции в Сухуме закрылась на карантин

Количество выявленных случаев коронавируса в Абхазии превысило 43 тысячи. 31.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-31T21:40+0300

2022-01-31T21:40+0300

2022-01-31T21:40+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

медицина

санитарно-эпидемиологическая служба абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Лаборатория санэпидемстанции в Сухуме закрылась на карантин. Об этом сообщили в эфире Абхазского телевидения.Работа по забору биоматериала и проведению ПЦР-тестов не прекращается. ПЦР-исследования будут проводить в лабораториях в Гагре и Очамчыре. При этом количество обрабатываемого материала сократится с 1500 до 500 в сутки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/edinyy-punkt-vaktsinatsii-ot-covid-19-budet-rabotat-v-sukhume-1037369810.html

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абхазия, медицина, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, мировая пандемия коронавируса covid-19