https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/edinyy-punkt-vaktsinatsii-ot-covid-19-budet-rabotat-v-sukhume-1037369810.html

Единый пункт вакцинации от COVID-19 будет работать в Сухуме

Единый пункт вакцинации от COVID-19 будет работать в Сухуме

График работы установлен с 09:00 до 16:00. 31.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-31T17:09+0300

2022-01-31T17:09+0300

2022-01-31T17:09+0300

абхазия

сухум

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

мировая пандемия коронавируса covid-19

вакцинация от covid-19 в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/1b/1030630610_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_0da315ef1a013832135d699d37930a4c.jpg

СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Единый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции будет работать в Сухумской городской клинической больнице, сообщается на сайте столичной администрации.По приказу начальника Управления здравоохранения администрации Ирмы Воуба пункты вакцинации в Сухумской городской поликлинике и Поликлинике №3 переведены в единый центр. График работы установлен с 09:00 до 16:00. Ранее по итогам совещания оперативного штаба по защите населения от коронавируса сообщали, что планируется приостановить работу нескольких пунктов вакцинации.Главная цель такой меры — минимизировать контакты вакцинированных с больными коронавирусом. В первую очередь будут закрыты пункты, где нет раздельных выходов.В Абхазии наблюдается резкий рост числа новых случаев коронавирусной инфекции, медики связывают это с распространением омикрон-штамма в республике.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/nazvano-chislo-privitykh-ot-koronavirusa-s-nachala-pandemii-v-abkhazii-1037301461.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/v-abkhazii-sokratyat-kolichestvo-punktov-vaktsinatsii-1037289000.html

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, сухум, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии