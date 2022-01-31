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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/edinyy-punkt-vaktsinatsii-ot-covid-19-budet-rabotat-v-sukhume-1037369810.html
Единый пункт вакцинации от COVID-19 будет работать в Сухуме
Единый пункт вакцинации от COVID-19 будет работать в Сухуме
График работы установлен с 09:00 до 16:00. 31.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-31T17:09+0300
2022-01-31T17:09+0300
абхазия
сухум
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
мировая пандемия коронавируса covid-19
вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Единый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции будет работать в Сухумской городской клинической больнице, сообщается на сайте столичной администрации.По приказу начальника Управления здравоохранения администрации Ирмы Воуба пункты вакцинации в Сухумской городской поликлинике и Поликлинике №3 переведены в единый центр. График работы установлен с 09:00 до 16:00. Ранее по итогам совещания оперативного штаба по защите населения от коронавируса сообщали, что планируется приостановить работу нескольких пунктов вакцинации.Главная цель такой меры — минимизировать контакты вакцинированных с больными коронавирусом. В первую очередь будут закрыты пункты, где нет раздельных выходов.В Абхазии наблюдается резкий рост числа новых случаев коронавирусной инфекции, медики связывают это с распространением омикрон-штамма в республике.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/nazvano-chislo-privitykh-ot-koronavirusa-s-nachala-pandemii-v-abkhazii-1037301461.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/v-abkhazii-sokratyat-kolichestvo-punktov-vaktsinatsii-1037289000.html
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абхазия, сухум, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии

Единый пункт вакцинации от COVID-19 будет работать в Сухуме

17:09 31.01.2022
© Sputnik / Марианна КубраваСухумская городская клиническая больница
Сухумская городская клиническая больница - Sputnik Абхазия, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
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График работы установлен с 09:00 до 16:00.
СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Единый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции будет работать в Сухумской городской клинической больнице, сообщается на сайте столичной администрации.
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26 января, 16:34
По приказу начальника Управления здравоохранения администрации Ирмы Воуба пункты вакцинации в Сухумской городской поликлинике и Поликлинике №3 переведены в единый центр.
График работы установлен с 09:00 до 16:00.
Ранее по итогам совещания оперативного штаба по защите населения от коронавируса сообщали, что планируется приостановить работу нескольких пунктов вакцинации.
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25 января, 20:26
Главная цель такой меры — минимизировать контакты вакцинированных с больными коронавирусом. В первую очередь будут закрыты пункты, где нет раздельных выходов.
В Абхазии наблюдается резкий рост числа новых случаев коронавирусной инфекции, медики связывают это с распространением омикрон-штамма в республике.
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