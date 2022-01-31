https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/ot-faksa-do-sayta-pervomu-gosagentstvu-apsnypress-ispolnilos-27-let-1037364282.html

От факса до сайта: первому госагентству "Апсныпресс" исполнилось 27 лет

От факса до сайта: первому госагентству "Апсныпресс" исполнилось 27 лет

Государственное информационное агентство "Апсныпресс" (первоначальное названием "Абхазпресс") было создано указом президента Абхазии Владислава Ардзинба 27 лет... 31.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-31T14:15+0300

2022-01-31T14:15+0300

2022-01-31T14:15+0300

в абхазии

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О том, как создавалось агентство "Апсныпресс" и как складывалась работа в послевоенные годы, читайте в материале Sputnik Абхазия.История создания "Апсныпресс"В далеком 1995 году костяк информационного агентства составили сотрудники ликвидированного тогда Министерства информации и печати республики.По словам директора "Апсныпресс" Мананы Гургулия, в советский период в Абхазии не было подобных информационных структур. Люди получали информацию из государственных и районных газет, подконтрольных государству, а также из передач по Абхазскому телевидению. Манана Гургулия начала работать в агентстве "Абхазпресс", которое позже было переименовано в "Апсныпресс", спустя два месяца после открытия – в марте 1995 года.По словам Гургулия, интернет-версия "Апсныпресс" появилась только в начале 2000-х годов, изначально информирование населения происходило иначе."Набирались выпуски, они распечатывались, затем распечатки давали руководителям государства, всем СМИ. Основными пользователями были госчиновники, первые лица, СМИ, министры. Одним из источников передачи информации был факс, у нас просили какую-то информацию зарубежные СМИ, мы им посылали по факсу. Более того, многие сотрудники "Апсныпресс" тогда еще работали на разные СМИ", – рассказала она.Первым руководителем информационного агентства стал Беслан Гурджуа, его в 1998 году сменил Руслан Хашиг, который проработал до 2003 года. Манана Гургулия руководила "Апсныпресс" с 2003 по 2014 год, с 2014-го по 2020 год ее сменила Рената Чагава. В июле 2020 года Манана Гургулия вновь стала главой агентства.Тяжелая доля журналистаГургулия вспоминает, что в послевоенное время функции аккредитации и работы с иностранными журналистами были возложены на "Апсныпресс". Агентство проводило большую работу с иностранными журналистами, которые хотели получить больше информации про Абхазию, несмотря на то, что в послевоенные годы работа журналистов была особенно трудна.В Абхазию приезжало несколько сотен журналистов в год, и все они хотели получить как можно больше информации за короткое время. Несмотря на то, что за два-три дня сориентироваться и получить полное представление о ситуации в стране было сложно, сотрудники "Апсныпресс" организовывали им поездки и предоставляли фактологическую информацию, опираясь на которую можно было составить впечатление о происходящем. Так, в 1998 году, когда Грузия пыталась захватить Галский район, населению была нужна информация о происходящем. Еще одна из ярких страниц в работе "Апсныпресс" – создание коллективом агентства в 1997-1998 годах телевизионной передачи на Абхазском телевидении. Программа "Семь дней" была очень популярна, создавая ее, журналисты старались беспристрастно и критически подходить к оценке событий."Апсныпресс" в наши дниСегодня сайт "Апсныпресс" выходит в трех версиях – на абхазском, русском и английском языках. Агентство выпускает новости, статьи, интервью и фотоленты. Также на сайте публикуются указы, распоряжения, постановления руководства республики.Дамей Касландзия – один из молодых журналистов "Апсныпресс". Он работает в агентстве с октября 2016 года."Когда я учился в Абхазском государственном университете, проходил производственную практику в разных СМИ, на телевидении и радио. На четвертом курсе решил проверить себя в информационном агентстве. Мне понравился формат ГИА "Апсныпресс". После окончания практики мне предложили остаться, я решил не упускать такую возможность", – отметил он.Дамей говорит, что работа журналиста требует очень много сил и терпения.За время существования "Апсныпресс" в ней успели поработать такие известные в стране журналисты, как Инал Хашиг, Манана Гургулия, Изида Чания, Надежда Венедиктова, Анжела Кучуберия, Руслан Тарба, Марианна Квициния, Руслан Хашиг и другие.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210227/Zhurnalistskiy-vek-istoriya-pervoy-gazety-na-abkhazskom-yazyke--1020493780.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200716/Naznachen-direktor-Apsnypress-1030548023.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20180928/kak-abxazskie-zhurnalisty-veli-svoyu-vojnu-1025138871.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/shutki-zakonchilis-tri-goda-v-zhurnalistike-ili-kak-ya-perestala-plakat-1036975510.html

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