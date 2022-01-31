https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/ot-faksa-do-sayta-pervomu-gosagentstvu-apsnypress-ispolnilos-27-let-1037364282.html
От факса до сайта: первому госагентству "Апсныпресс" исполнилось 27 лет
От факса до сайта: первому госагентству "Апсныпресс" исполнилось 27 лет
Государственное информационное агентство "Апсныпресс" (первоначальное названием "Абхазпресс") было создано указом президента Абхазии Владислава Ардзинба 27 лет... 31.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-31T14:15+0300
2022-01-31T14:15+0300
2022-01-31T14:15+0300
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О том, как создавалось агентство "Апсныпресс" и как складывалась работа в послевоенные годы, читайте в материале Sputnik Абхазия.История создания "Апсныпресс"В далеком 1995 году костяк информационного агентства составили сотрудники ликвидированного тогда Министерства информации и печати республики.По словам директора "Апсныпресс" Мананы Гургулия, в советский период в Абхазии не было подобных информационных структур. Люди получали информацию из государственных и районных газет, подконтрольных государству, а также из передач по Абхазскому телевидению. Манана Гургулия начала работать в агентстве "Абхазпресс", которое позже было переименовано в "Апсныпресс", спустя два месяца после открытия – в марте 1995 года.По словам Гургулия, интернет-версия "Апсныпресс" появилась только в начале 2000-х годов, изначально информирование населения происходило иначе."Набирались выпуски, они распечатывались, затем распечатки давали руководителям государства, всем СМИ. Основными пользователями были госчиновники, первые лица, СМИ, министры. Одним из источников передачи информации был факс, у нас просили какую-то информацию зарубежные СМИ, мы им посылали по факсу. Более того, многие сотрудники "Апсныпресс" тогда еще работали на разные СМИ", – рассказала она.Первым руководителем информационного агентства стал Беслан Гурджуа, его в 1998 году сменил Руслан Хашиг, который проработал до 2003 года. Манана Гургулия руководила "Апсныпресс" с 2003 по 2014 год, с 2014-го по 2020 год ее сменила Рената Чагава. В июле 2020 года Манана Гургулия вновь стала главой агентства.Тяжелая доля журналистаГургулия вспоминает, что в послевоенное время функции аккредитации и работы с иностранными журналистами были возложены на "Апсныпресс". Агентство проводило большую работу с иностранными журналистами, которые хотели получить больше информации про Абхазию, несмотря на то, что в послевоенные годы работа журналистов была особенно трудна.В Абхазию приезжало несколько сотен журналистов в год, и все они хотели получить как можно больше информации за короткое время. Несмотря на то, что за два-три дня сориентироваться и получить полное представление о ситуации в стране было сложно, сотрудники "Апсныпресс" организовывали им поездки и предоставляли фактологическую информацию, опираясь на которую можно было составить впечатление о происходящем. Так, в 1998 году, когда Грузия пыталась захватить Галский район, населению была нужна информация о происходящем. Еще одна из ярких страниц в работе "Апсныпресс" – создание коллективом агентства в 1997-1998 годах телевизионной передачи на Абхазском телевидении. Программа "Семь дней" была очень популярна, создавая ее, журналисты старались беспристрастно и критически подходить к оценке событий."Апсныпресс" в наши дниСегодня сайт "Апсныпресс" выходит в трех версиях – на абхазском, русском и английском языках. Агентство выпускает новости, статьи, интервью и фотоленты. Также на сайте публикуются указы, распоряжения, постановления руководства республики.Дамей Касландзия – один из молодых журналистов "Апсныпресс". Он работает в агентстве с октября 2016 года."Когда я учился в Абхазском государственном университете, проходил производственную практику в разных СМИ, на телевидении и радио. На четвертом курсе решил проверить себя в информационном агентстве. Мне понравился формат ГИА "Апсныпресс". После окончания практики мне предложили остаться, я решил не упускать такую возможность", – отметил он.Дамей говорит, что работа журналиста требует очень много сил и терпения.За время существования "Апсныпресс" в ней успели поработать такие известные в стране журналисты, как Инал Хашиг, Манана Гургулия, Изида Чания, Надежда Венедиктова, Анжела Кучуберия, Руслан Тарба, Марианна Квициния, Руслан Хашиг и другие.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210227/Zhurnalistskiy-vek-istoriya-pervoy-gazety-na-abkhazskom-yazyke--1020493780.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20200716/Naznachen-direktor-Apsnypress-1030548023.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20180928/kak-abxazskie-zhurnalisty-veli-svoyu-vojnu-1025138871.html
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новости, журналистика
От факса до сайта: первому госагентству "Апсныпресс" исполнилось 27 лет
Государственное информационное агентство "Апсныпресс" (первоначальное названием "Абхазпресс") было создано указом президента Абхазии Владислава Ардзинба 27 лет назад – 31 января 1995 года.
О том, как создавалось агентство "Апсныпресс" и как складывалась работа в послевоенные годы, читайте в материале Sputnik Абхазия.
История создания "Апсныпресс"
В далеком 1995 году костяк информационного агентства составили сотрудники ликвидированного тогда Министерства информации и печати республики.
По словам директора "Апсныпресс" Мананы Гургулия, в советский период в Абхазии не было подобных информационных структур. Люди получали информацию из государственных и районных газет, подконтрольных государству, а также из передач по Абхазскому телевидению.
Манана Гургулия начала работать в агентстве "Абхазпресс", которое позже было переименовано в "Апсныпресс", спустя два месяца после открытия – в марте 1995 года.
"Главной задачей агентства естественно было освещение событий, происходивших в Абхазии и вокруг нее. В первые послевоенные годы интерес к Абхазии был очень большой, поэтому информация была востребована", – подчеркнула она.
По словам Гургулия, интернет-версия "Апсныпресс" появилась только в начале 2000-х годов, изначально информирование населения происходило иначе.
"Набирались выпуски, они распечатывались, затем распечатки давали руководителям государства, всем СМИ. Основными пользователями были госчиновники, первые лица, СМИ, министры. Одним из источников передачи информации был факс, у нас просили какую-то информацию зарубежные СМИ, мы им посылали по факсу. Более того, многие сотрудники "Апсныпресс" тогда еще работали на разные СМИ", – рассказала она.
Первым руководителем информационного агентства стал Беслан Гурджуа, его в 1998 году сменил Руслан Хашиг, который проработал до 2003 года. Манана Гургулия руководила "Апсныпресс" с 2003 по 2014 год, с 2014-го по 2020 год ее сменила Рената Чагава. В июле 2020 года Манана Гургулия вновь стала главой агентства.
Тяжелая доля журналиста
Гургулия вспоминает, что в послевоенное время функции аккредитации и работы с иностранными журналистами были возложены на "Апсныпресс". Агентство проводило большую работу с иностранными журналистами, которые хотели получить больше информации про Абхазию, несмотря на то, что в послевоенные годы работа журналистов была особенно трудна.
В Абхазию приезжало несколько сотен журналистов в год, и все они хотели получить как можно больше информации за короткое время. Несмотря на то, что за два-три дня сориентироваться и получить полное представление о ситуации в стране было сложно, сотрудники "Апсныпресс" организовывали им поездки и предоставляли фактологическую информацию, опираясь на которую можно было составить впечатление о происходящем.
Так, в 1998 году, когда Грузия пыталась захватить Галский район, населению была нужна информация о происходящем.
"Я помню такую картину, когда сотрудники "Апсныпресс" часов в девять вечера в отсутствие света разжигали бумагу в каком-то металлическом тазике и зачитывали каждый на какие-то информационные структуры информацию об Абхазии", – делится Гургулия.
Еще одна из ярких страниц в работе "Апсныпресс" – создание коллективом агентства в 1997-1998 годах телевизионной передачи на Абхазском телевидении. Программа "Семь дней" была очень популярна, создавая ее, журналисты старались беспристрастно и критически подходить к оценке событий.
"Апсныпресс" в наши дни
Сегодня сайт
"Апсныпресс" выходит в трех версиях – на абхазском, русском и английском языках. Агентство выпускает новости, статьи, интервью и фотоленты. Также на сайте публикуются указы, распоряжения, постановления руководства республики.
Дамей Касландзия – один из молодых журналистов "Апсныпресс". Он работает в агентстве с октября 2016 года.
"Когда я учился в Абхазском государственном университете, проходил производственную практику в разных СМИ, на телевидении и радио. На четвертом курсе решил проверить себя в информационном агентстве. Мне понравился формат ГИА "Апсныпресс". После окончания практики мне предложили остаться, я решил не упускать такую возможность", – отметил он.
Дамей говорит, что работа журналиста требует очень много сил и терпения.
"Иногда устаешь от всего, и вне работы не хватает сил. Бывает сложно получить информацию от официальных источников, даже если новость совсем не мировых масштабов, а мелочь. И, конечно, порой бывает нет вдохновения, идей. Но все ровно, наша профессия остается одной из самых интересных", – подчеркнул Касландзия.
За время существования "Апсныпресс" в ней успели поработать такие известные в стране журналисты, как Инал Хашиг, Манана Гургулия, Изида Чания, Надежда Венедиктова, Анжела Кучуберия, Руслан Тарба, Марианна Квициния, Руслан Хашиг и другие.