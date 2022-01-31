https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/oteli-abkhazii-podnyali-tseny-na-letniy-otdykh-1037363744.html

Большинство отелей Абхазии подняли цены на летний отдых

Большинство отелей Абхазии подняли цены на летний отдых

Наиболее ощутим рост тарифов на объекты эконом-сегмента и VIP-класса. 31.01.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Летний отдых в Абхазии дорожает, сообщил сайт Ассоциации туроператоров. Большинство отелей и пансионатов в республике повысили цены на пребывание в самое теплое время года. Такой вывод сделали туроператоры по итогам акции раннего бронирования. Продажи туров в республику на конец января опередили показатели прошлого года в среднем от 20% до 100%.В среднем отели подняли цены на летнее размещение от 20% до 40% по сравнению с прошлым сезоном. Больше всего в годовом выражении выросли тарифы на размещение в топовых объектах. Повышение связано с подорожавшим топливом, повышением цен на продукты питания и на другие сопутствующие услуги. Отдельные отели сохранили уровень цен 2021 года или подняли их "символически". В объектах эконом-сегмента и VIP-класса рост цен наиболее ощутим.Возвращение на российский рынок Египта и других массовых направлений не стало поводом для абхазских отелей увеличить скидку по раннему бронированию или выпуску других спецпредложений. По информации специалистов, сегодня в акции раннего бронирования на условиях скидок участвуют не более 10 отелей Абхазии. При этом максимальная скидка составляет 15%, и только на условиях невозвратного тарифа.Невысокая активность в плане скидок по раннему бронированию связана со сменой стратегии привлечения клиентов. Некоторые объекты вовсе перестали предоставлять акции туроператорам, поскольку полностью переориентировались на прямые продажи.В топе спроса объекты размещения с семейным форматом отдыха, предлагающие полный пансион. Такие отдыхающие бронируют туры в Абхазию продолжительностью не менее 7 и до 14 ночей. \ В первую очередь расходятся номера в новых семейных и бутик-отелях. При выборе особенно учитывается развитая инфраструктура и хорошие рекомендации на рынке.

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отдых в абхазии, отели, туризм, летний сезон в абхазии